«Анна Акопян сказала, что Россия – далеко нам не союзник, а скорее даже враг»

«То государство (Россия — ред.), которое около века строило из себя союзника, на самом деле далеко нам не союзник. То, что мы оказались в такой ситуации это из-за них (русских — ред.), и они нам скорее даже враги, чем союзники и нам необходимо двигаться в сторону Запада».

С таким заявлением в Ханкенди выступила перед депутатами «парламента» в начале 44-дневной войны супруга Никола Пашиняна Анна Акопян. Об этом, как передает Minval.az, в интервью армянским СМИ сообщила депутат сепаратистского «парламента» Метаксе Акопян.

«Антироссийская политика, которую вёл её супруг Пашинян двойные, с целью оторвать Армению от России, продолжалась и во время войны, когда Армения принципиально и методично отвергала мирные инициативы России», – отметила Акопян.