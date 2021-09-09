«Анна Акопян сказала, что Россия – далеко нам не союзник, а скорее даже враг»

9 сентября, 11:39

«То государство (Россия — ред.), которое около века строило из себя союзника, на самом деле далеко нам не союзник. То, что мы оказались в такой ситуации это из-за них (русских — ред.), и они нам скорее даже враги, чем союзники и нам необходимо двигаться в сторону Запада».

С таким заявлением в Ханкенди выступила перед депутатами «парламента» в начале 44-дневной войны супруга Никола Пашиняна Анна Акопян. Об этом, как передает Minval.az, в интервью армянским СМИ сообщила депутат сепаратистского «парламента» Метаксе Акопян.

«Антироссийская политика, которую вёл её супруг Пашинян двойные, с целью оторвать Армению от России, продолжалась и во время войны, когда Армения принципиально и методично отвергала мирные инициативы России», – отметила Акопян.

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Михаил Кособоков – новый командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе

9 сентября, 13:17

Министр обороны Армении Аршак Карапетян в четверг провел встречу с новым командующим российским миротворческим контингентом, генерал-майором Михаилом Кособоковым. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Ранее Кособоков занимал должность заместителя командующего 58-й общевойсковой армией (Южный военный округ). В свое время Кособоков командовал российской военной базой в оккупированной Абхазии. На посту командующего российским миротворческим контингентом в Карабахе он сменил Рустама Мурадова.