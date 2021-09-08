Захарова влепила звонкую оплеуху армянам: фотофакт

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала пост армяно-российского «эксперта»-провокатора Саркиса Цатуряна о «молчании» МИД РФ в связи с якобы «уничтожением» азербайджанцами памятников советским воинам в Карабахе, сообщает Minval.az.

После этого армянские телеграм-каналы и СМИ сразу же обрушились на Захарову, называя её «агентом» Баку.

«Она, очевидно, перепутала свои прямые обязанности – обеспечивать связь с общественностью и доносить официальную позицию своей страны по тем или иным вопросам, с частным мнением эксперта, который, как гражданин РФ, имеет право требовать от чиновников выполнения их обязанностей. Отныне не считаем себя обязанными соблюдать профессиональную этику и скажем, что считаем Марию Захарову самым некомпетентным чиновником российского МИД. Ее деятельность наносит непоправимый ущерб доверию армянского общества союзнику», — возмущаются армянские СМИ.