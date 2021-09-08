Саакашвили: «Я хотел, чтобы грузинский народ отдохнул от меня. Но сегодня Грузия погибает и исчезает с карты»

По заявлению третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, впервые за все эти годы он говорит, что приедет в Грузию «независимо от того, что будет последствием, потому что это уже та грань, за которой мы теряем свою родину».

«Впервые за все эти годы я сказал, что приезжаю, независимо от последствий. Кому как нравится, не нравится и кто чем мне угрожает… Впервые в жизни я сказал, что теперь уже наступила та грань, за которой мы теряем свою родину. В предыдущие годы все шло к тому, но это была не такая критическая ситуация. Сейчас ситуация настолько тяжела, что больше нет времени для условностей, давайте сначала победим, давайте, пусть сперва выйдет много людей, что будет то будет, где тонко, там пусть рвется. Теперь мы все обязаны, другого выхода уже нет. Грузия погибает, Грузия исчезает с карты, и мы все замечаем эту ситуацию, наша страна в очень тяжелом положении», — сказал Саакашвили в интервью «ТВ Пирвели».

На вопрос, насколько было верно, что он не остался в Грузии в 2012 году, политик ответил, что он эмоционально был переутомлен и хотел отдохнуть от «грузинской ситуации».

«Эти годы не были для меня комфортными, это были годы, полные бурь и большой борьбы. Я уехал из-за того, что был эмоционально уставшим и к тому времени истощенным. И уже тогда я сказал, почему уезжаю. Я хотел, чтобы грузинский народ отдохнул от меня и, честно говоря, также хотел отдохнуть от этой грузинской ситуации», — сказал Саакашвили.

По его словам, при возвращении в Грузию, несмотря на то, что имеет дружеские отношения со многими зарубежными коллегами, он не собирается никем прикрываться в качестве щита, в том числе и европарламентарием.

«Мне не нужен ничей щит, я не буду никем прикрываться, включая европарламентария… Если кто-то захочет присоединиться к нам, это их решение», — сказал Саакашвили.