Политическая коррупция и фальсифицированные отчеты как метод работы сопредседателей

Отказ послов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ от посещения освобожденных от оккупации городов Физули и Шуша вместе с аккредитованными в Баку главами дипломатических миссий зарубежных стран еще раз обнажил суть их отношения к захвату армянами азербайджанских земель. Впрочем, то, что именно их политика потакания Армении сыграла исключительную роль в затягивании оккупации наших территорий почти на три десятилетия, является для азербайджанской общественности неоспоримым фактом.

В этом плане, заявление, с которым на днях выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Шуше, является совершенно обоснованным и непосредственно характеризует деятельность сопредседателей до, во время и после войны. «Ход событий, как периода Второй Карабахской войны, так и нынешних, а также действия международных центров сил убеждают в том, что путем переговоров мы никогда не решили бы этот вопрос. Ибо они хотели, чтобы мы, азербайджанцы, смирились с данной ситуацией. Они пытались выдать ее, то есть замороженный конфликт, за безальтернативный вариант», — сказал И. Алиев.

В своем подходе к переговорам сопредседатели исходили не из положений международного права, а из желания найти пути реализации требований Еревана. То есть здесь сопредседатели выступали в качестве адвокатов армянской стороны. Причем, если в серьезных международных вопросах, таких как сепаратизм в Грузии, Украине и Молдове, страны-сопредседатели занимали антагонистическую по отношению друг к другу позицию, то по армянскому вопросу у них имелся полный консенсус. В основу последнего была положена установка по недопущению создания какой-либо международной коалиции против Армении и выполнению ее требований в максимальной степени. При этом они видеть и слышать не хотели о международном праве или об известных 4-х резолюциях Совета Безопасности ООН, при упоминании которых говорили, что они «были приняты в 1993 году, в самый разгар войны» (?! – а разве их надо было принимать в мирное время?), ставя тем самым под сомнение их значение. МИД страны, сопредседатель из которой чаще других употреблял это выражение, искажая суть данных документов, утверждал что они «были направлены на то, чтобы остановить военные действия». А когда против этого выдвигался новый аргумент, другой сопредседатель говорил: «Тогда идите, пусть ООН освобождает ваши земли». И так как положения нынешнего международного права не позволяли оккупанту и сопредседателям реализовать свои замыслы, они, включая в «мирный план» туманные выражения, способствующие не решению проблемы, а конфликту и спорам, занимались бесплодной работой.

Например, включение ими в Мадридские принципы (МП) положения о праве наций на самоопределение представляло собой попытку создать правовую базу для легализации армянской оккупации. Ибо они точно знали, что никакие национальные и международные законы, конвенции или декларации не дают этнической группе или национальному меньшинству в составе реального суверенного государства права на самоопределение с отделением. В противном случае у Азербайджана никто и не спрашивал бы разрешения. И вписывая в МП данное положение, сопредседатели МГ взяли курс на раздел Азербайджана с помощью «мирного процесса». Если бы это было не так, то они включили бы в Мадридские принципы положение о внутреннем национальном самоопределении. А привнесение в МП «права наций на самоопределение» предполагало ведение бесплодных переговоров в течение сотен лет.

Именно все это и имел в виду президент Турции Р. Эрдоган, говоря «Сопредседатели сделали все возможное, чтобы проблема стала неразрешимой». Между тем, из такого дополнения Мадридских принципов следовало, что, по мнению сопредседателей, после осуществления армянами этнической чистки, оккупации, военных преступлений, геноцида в Ходжалы и Гарадаглы, разрушения городов и сел, осквернения могил и т.п. они заслужили право на самоопределение (?!)

И даже сейчас один из экс-сопредседателей, все еще мня себя международным сообществом, и выступая от его имени, ежедневно, не жалея связок, голосит, что с заявлением Азербайджана о том, что «конфликт завершился, никакого статуса не будет», международное сообщество никогда не согласится. И если так пойдет и дальше, то бывшие и нынешние сопредседатели вскоре станут адвокатами Армении или сепаратистов, защищающими их территориальные притязания.

Хотелось бы ознакомить читателей с некоторыми деталями интервью, данного несколько лет тому назад одним из сопредседателей (имя которого я не хотел бы называть) об их достижениях за прошедшие 20 лет, чтобы стала ясна конечная цель «тройки». В этом интервью он подчеркивает три важных достижения сопредседателей и некоторые результаты:

1. Минская группа (МГ), став фактором установления в регионе стабильности, снизила напряженность между сторонами конфликта и предотвратила войну.

2. МГ доводила до сторон их заявления, так как они не могли непосредственно обмениваться ими при отсутствии общения.

3. Сопредседатели разработали рамочный документ, хотя стороны его не приняли.

А важнейшим результатом он считает то, что «все три сопредседателя, тесно сотрудничая, работали слаженно и выступали с единых позиций».

Вторым самым большим результатом, достигнутым сопредседателями, по его мнению, стало то, что после 20 лет работы они поняли, что все зависит от самих сторон. На вопрос корреспондента об утрате легитимности ОБСЕ этот сопредседатель ответил, что проблема не в Минской группе или сопредседателях, а в том, что «проблема Нагорного Карабаха очень сложна».

А когда корреспондент заметил, что «Несмотря на все это, проблема так и не решена», сопредседатель заявил: «Для нас важен не результат, а продолжение мирного процесса», и что «мы сейчас имеем лучшие отношения, чем те, в которых находились стороны в 1992 году». Напоследок он выразил сомнение, что армяне покинут прилегающие к Нагорному Карабаху районы.

Но пусть читатель судит сам. Когда в 1992 году создавалась Минская группа, все земли Азербайджана, включая Шушу и Лачын, были при нем. А этот сопредседатель беспечно говорит, что ныне ситуация лучше, чем было в 1992 году. Дескать, царит стабильность, войны нет, стороны общаются через нас, только, вот, «проблема очень сложна», но значим не результат, а процесс …

Единая позиция этой тройки выражена в прикрываемой «мирным процессом» политике камуфлирования армянской оккупации. Ее откровенная демонстрация после голосования в Генеральной Ассамблее ООН в марте 2008 года не оставила места для каких-либо вопросов.

Во-вторых, сопредседатели в течение 28 лет, скрывая разрушенные армянами дома, села и города, инфраструктуру, религиозные и культурные объекты, кладбища и т.п. от мирового сообщества под ширмой «мирного процесса», яростно препятствовали попыткам любых международных организаций принять участие в решении конфликта.

Всем известно, что при принятии Генассамблеей ООН резолюции они голосовали против Азербайджана, гневно воспринимали решения Совета Европы и делали все возможное, чтобы они не были приняты, в саммитах НАТО старались исключить Азербайджан из документов, связанных с территориальной целостностью стран региона и блокировали соответствующие попытки ЕС.

И сейчас, когда азербайджанский солдат показал все зверства армян всему миру, мы и весь мир поражены картинами сущего ада. И в этом контексте посетить Шушу означало освидетельствовать уничтожение жизни на пути в Шушу, совершение военных преступлений, превращение Физули в прах. Утаивая все это и не позволяя привлечь международные организации в регион, сопредседатели скрывали военные преступления армян и косвенно демонстрировали свою солидарность с ними. Поэтому их отказ от посещения города Шуша служит выявлению этого сотрудничества. Та картина, которую они видели и скрывали, теперь доступна взору всех. О состоянии оккупированных территорий были полностью осведомлены только армяне и сопредседатели, и именно поэтому они воспрепятствовали посещению региона другими международными организациями, так как в этом случае коррумпированность сопредседателей была бы разоблачена.

Все сказанное подтверждается отчетом о проведенной ими работе двух Миссий по установлению фактов в 2005 и 2010 годах. Дело в том, что тогда вопрос, поднятый Азербайджаном на Генассамблее ООН относительно Миссии ООН по установлению фактов, потребованной в связи с заселением и разрушением оккупированных земель, был после вмешательства стран-сопредседателей передан самим сопредседателям Минской группы ОБСЕ. Для данной миссии, находящейся под их руководством, были выделены в большом объеме финансы, сопредседатели ночевали в Степанакерте, а утром выезжали на оккупированные территории для сбора «фактов» и через 6 месяцев подготовили отчет, полностью основанный на лжи и укрывательстве.

Так что же обнаружила Миссия по установлению фактов? И где же список или отчет о стертых с лица земли городах и селах, религиозных и культурных объектах, инфраструктуре? Отражен ли там хотя бы 1% того бедствия, которое постигло оккупированные земли и сейчас открылось взору всего мира? Нет! Если в отчете 2005 года хоть немного, но довольно туманно говорилось, что на оккупированных землях есть поселения, то в отчете 2010 года о них вообще нет ни слова, этот вопрос и создание там инфраструктуры полностью замалчивались, прикрываясь фразой о том, что за прошедший период «радикальных изменений не произошло».

Это потом уже стало известно, что армяне построили на оккупированных территориях 34 ГЭС. А военные преступления, совершенные на этих землях, разрушение всех гражданских объектов в данном отчете вовсе не нашли отражения. В 36-страничном отчете миссии в неполном предложении из четырех слов туманно говорится о разрушении домов, но даже это не было включено в отчет, представленный сопредседателями, составившими заключение.

Когда мы спросили одного из сопредседателей, приглашенного нами в 2013 году в Стамбул на конференцию, почему был составлен такой отчет, он сказал, что «включить в отчет то, что мы видели, невозможно, и если бы это сделали, то на переговорах у Азербайджана язык стал бы длиннее». Написание фиктивных отчетов составлял их метод работы.

Вот другой вопрос: летом 2006 года армяне устраивали пожары на территориях вдоль линии соприкосновения и сносили полуразрушенные дома, как сами признавали, в военных целях, то есть, чтобы Азербайджан не использовал эти территории и здания против них. Созданная по требованию Азербайджана в сентябре Миссия ОБСЕ по установлению фактов направилась туда и в 2007 году опубликовала следующий отчет: «Зимой погода была очень дождливая, и летом установился благоприятный для возгорания климат, и начались пожары, но армяне Нагорного Карабаха не могли потушить их из-за нехватки современной техники». Между тем, из отчета следовало, что дожди шли только на армянской стороне вдоль 160-километровой линии соприкосновения, и на подконтрольной им линии стояла жаркая погода… Не смешно ли? Составь этот отчет армяне, он был бы более объективным.

Отчеты Миссии по установлению фактов, работой которой руководили сопредседатели МГ, представляют собой крупнейшую международную фальсификацию за последнее столетие. Потому что на их глазах на равной Ливану площади были совершены военные преступления, уничтожена вся гражданская инфраструктура, религиозные и культурные объекты, кладбища. А сопредседатели МГ все это скрыли.

С этой точки зрения, их деятельность является крупнейшей политической коррупцией, и они несут за нее юридическую ответственность. И сейчас пришло время призвать сопредседателей МГ к ответу за отчеты 2005 и 2010 годов. Результаты отчетов свидетельствуют о том, что они, вступив в сговор с оккупантом, подготовили фиктивные доклады, скрывающие последствия оккупации. Мы обязаны поднять этот вопрос в соответствующих международных политических структурах и найти легитимные пути привлечь сопредседателей МГ к юридической ответственности.

Эльхан Мехтиев, политический эксперт

Источник: «Туран»