На Рустама Мурадова заведут уголовное дело?

Миротворческая деятельность, проводимая в Карабахе под руководством Рустама Мурадова, останется в памяти как самая позорная миссия России. Такого провала миротворческой миссии еще не было в истории России.

Такое мнение в беседе с изданием «Гайнаринфо» высказал военный эксперт Узеир Джафаров, передает Minval.az. По мнению эксперта, «в действительности Мурадова просто уволили».

Он напомнил, что изначально генерала Мурадова привели в качестве командира миротворческого контингента в азербайджанский Карабах на шесть месяцев. Затем, по просьбе армян, его срок был продлен до одного года.

«Однако недавние события и позорные действия российских миротворцев с армянскими женщинами вынудили Москву сменить Мурадова. Во время обмена армянскими диверсантами некоторые люди, связанные с Мурадовым, незаконно собирали деньги у некоторых семей, часть из которых была доставлена ​​Мурадову», – отметил Джафаров.

По его данным, в отношении российского военного ведется серьезное расследование.

«В результате Мурадова немедленно отстранили от дел. В ближайшие месяцы военная прокуратура Южного военного округа РФ в отношении Мурадова и нескольких его подчиненных возбудит уголовное дело», – сообщил Джафаров.

В Министерстве обороны Армении сообщили о том, что командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов завершает свою миссию. Ранее генерала Мурадова принял министр обороны Армении Аршак Карапетян.

Как стало известно ереванскому «Спутнику» из собственных источников, в качестве наиболее вероятного кандидата на замену Мурадову рассматривается генерал-майор Михаил Кособоков. Ранее он занимал должность заместителя командующего 58-й общевойсковой армией и командовал российской военной базой в оккупированной Абхазии. Министерство обороны России эти сведения пока не комментировало.