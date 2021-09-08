Депутат Эльман Мамедов: В Карабахе должно было быть 1960 миротворцев, но их там 7-8 тыс. человек

«Мандат организации, которая будет выполнять миротворческую миссию в международном межгосударственном конфликте предоставляет только ООН. У нас же этого не произошло, то есть ни одна международная организация не дала мандат российским миротворцам. Россия взяла на себя посредничество только по взаимной договоренности между тремя странами. Но, к сожалению, должен сказать, что с того дня, как российский военный контингент вошел на нашу территорию, он выполняет проармянскую миссию, и это обостряет этот вопрос».

Об этом в интервью «Ени Сабах» заявил депутат парламента от Ходжалы Эльман Мамедов. По его словам, все это ни для кого не является секретом, и конечно, в Азербайджане действия российских миротворцев вызывают большое недовольство.

«Я не хочу, чтобы сказанное мною бросало тень на азербайджано-российские отношения. Однако правда в том, что российский военный контингент на нашей территории сотрудничает с сепаратистским режимом, установленным на этих территориях с сентября 1991 года, покровительствует ему, и более того, создает условия для того, чтобы сброд армянских военных формирований оставался на территории Азербайджана», – отметил он.

По словам парламентария, хоть изначально говорилось, что количество миротворцев в Карабахе составит 1960, но за это время там собрались обслуживающий персонал и 7-8 тысяч сотрудников других российских министерств — Минздрава, Минобразования и МЧС.

«Ведь в соглашении это не нашло отражения. Что вы там собираетесь делать? На этот вопрос необходимо ответить», – потребовал депутат.