Пропагандиста Дмитрия Киселева госпитализировали с коронавирусом

8 сентября, 10:19

Гендиректор МИА «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев попал в больницу с коронавирусом. Эту информацию он подтвердил «РИА Новости».

«Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная — это позитивный ответ на лечение. Прогноз оптимистичный», – сказал он.

По информации издания Mash, 67-летнего Киселева госпитализировали в состоянии средней тяжести. У него развилась двусторонняя пневмония, степень поражения легких оценивалась в 25-50%.

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Впервые за 30 лет: Армения открыла небо азербайджанской авиации

8 сентября, 12:55

Впервые за 30 лет пассажирский самолет совершил внутренний рейс в Азербайджане через воздушное пространство Армении, следует из данных ресурса Flight Radar, пишет пишет Вестник Кавказа.

Лайнер Boeing-737 авиакомпании Turkish Airlines выполнил рейс TK326 Гянджа-Нахчыван в субботу 4 сентября, информация об этом появилась сегодня. Самолет вылетел из Гянджи в 9.57 (5.57 UTC) и сел в Нахичевани в 10.32 (6.32 UTC), время в полете составило 35 минут.

Маршрут воздушного судна, судя по данным Flight Radar, пролегал над озером Гейче (Севан) и Гегаркуникской областью Армении.