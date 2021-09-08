Пропагандиста Дмитрия Киселева госпитализировали с коронавирусом

Гендиректор МИА «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев попал в больницу с коронавирусом. Эту информацию он подтвердил «РИА Новости».

«Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная — это позитивный ответ на лечение. Прогноз оптимистичный», – сказал он.

По информации издания Mash, 67-летнего Киселева госпитализировали в состоянии средней тяжести. У него развилась двусторонняя пневмония, степень поражения легких оценивалась в 25-50%.