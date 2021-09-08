Будут ли талибы контролировать Панджшер и справятся ли с Ахмадом Масудом?

Боестолкновения талибов с войсками афганского Фронта национального сопротивления (ФНС) стало предметом обсуждения многих международных СМИ. Эксперты из разных стран пытаются дать прогнозы по будущему Афганистана и оценить шансы сил Ахмада Масуда и далее противостоять более многочисленным войскам «Талибана». Разбиты ли полностью силы ФНС Афганистана и где находятся они сейчас? Где находится сам «панджшерский лев» Ахмад Масуд и действительно ли, как утверждают источники, вице-президент Афганистана Амрулла Салех находится уже в Душанбе, где и призывает к переговорам сторон?

«Силы талибов достигли центра Панджшера, зайдя с противоположных сторон: как с восточной, так и с западной стороны ущелья, где и встретились друг с другом. Захвачены основные населенные пункты Панджшера».

Об этом заявил Minval.az неоднократно бывавший в Панджшерском ущелье, таджикский эксперт и журналист Фахраддин Холбек.

Где же сейчас находятся силы сопротивления? По его словам, силы ФНС отошли в прилегающие к основному небольшие ущелья Панджшера. Таких ущельев в районе Панджшера насчитывается 23 и здесь вполне может укрыться целая армия. Так что, по его словам, на данный момент, талибы захватили только основную трассу и главные населенные пункты Панджшера, а в отдельных провинциях сопротивление продолжается. Также силы сопротивления закрепились на стратегических точках ущелий, на больших высотах, и по-прежнему представляют серьезную опасность для талибов. При этом, как говорит наш собеседник, численность ФНС по-прежнему составляет внушительное число – около 10 тысяч человек.

Поэтому тут, как считает журналист, стоить вспомнить восемь операций с участием 40-ой советской армии, а также сил коммунистических режимов Афганистана по попытке зачистить Панджшер. В одной из них даже участвовали 20 тысяч солдат и офицеров, в другой — около 200 вертолетов и 60 истребителей. При этом, как напомнил эксперт, советские войска тоже захватывали Панджшер, но удержать им его не удалось. Говорить, о возможных переговорах двух сторон, на его взгляд, тоже преждевременно, в позициях ФНС и «Талибана» присутствуют серьезные разногласия.

По мнению Холбека, попытки талибов в течение семи дней своими силами взять Панджшер закончились провалом, что говорит о том, что их тактика потерпела полную неудачу. Сами талибы, по данным Холбека, за эти дни понесли сокрушительные потери – около 2 тыс. убитых и 1300 пленных, число раненых уточняется. Вместе с тем, у сил Фронта национального спасения тоже есть потери – около 100 человек. Количество погибших и раненых в ходе последних боев до сих пор уточняется.

Как отмечает эксперт, взять основную часть Панджшера удалось только с использованием спецвойск Пакистана, в том числе благодаря пакистанским пилотам, освоившим американские боевые самолеты, что достались талибам «по наследству». В тоже время, по словам Холбека, пакистанский спецназ для захвата Панджшера прибыл в Кабул на двух военных самолетах еще несколько дней назад. Также, как утверждает эксперт, за войсками Пакистана стоит и Китай.

«Двое высокопоставленных представителя Фронта национального сопротивления, в том числе пресс-секретарь Фронта национального сопротивления Фахим Дашти были убиты с помощью беспилотников, которые управлялись китайскими специалистами», – заметил он, добавив при этом, что есть сведения о том, что ФНС планирует операцию по возвращении центр Панджшера.

Ситуация, на его взгляд, в целом патовая. «Поэтому Ахмад Масуд накануне призвал народ Афганистана к всеобщему восстанию и освободительной войне против талибов. Только если поднимется весь народ во всех провинциях страны, появятся союзники за рубежом, у ФНС появится реальный шанс противостоять талибам. В противном случае, Ахмад Масуд, если даже и освободит Панджшер, не сможет ощутимо продвинуться по другим направлениям. Как и его покойный отец, у него есть шансы взять под контроль Панджшер, части Тахарской и Парванской провинций. Есть большая вероятность появления сопротивления в Хазараджате, хазарейских провинций — Бамиян и Дойкунди», – подчеркнул журналист.

Что касается информации о местонахождении вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, который якобы покинул Панджшер и находится в Таджикистане – это, по мнению эксперта, всего лишь слухи. Нет ни одного конкретного очевидца, который мог с уверенностью сказать, что он видел Амруллу Салеха в Душанбе.

«Возможно, ранее Салех побывал в Душанбе, где обсуждал вероятность проведения переговоров на территории Таджикистана, но в последние дни Панджшер ни покидал. Сам Ахмад Масуд находится в Панджшере, воюя с талибами, а что касается Салеха, то вряд ли в период проведения активных боевых действий вице-президент Афганистана смог бы вылететь в Таджикистане даже на военном самолете – это неразумно и небезопасно. Однако силы ФНС желают, чтобы переговоры с талибами – если они конечно состоятся – проходили бы именно в Душанбе. На данный момент, талибы пока никак не отреагировали на это предложение», — заключил Фахраддин Холбек.

Вадим Мансуров