Умер актер из «Шербурских зонтиков»

7 сентября, 21:49

Итальянский актер Нино Кастельнуово, исполнивший одну из главных ролей в фильме «Шербурские зонтики» (1964), умер в Риме в возрасте 84 лет, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на ANSA.

Отмечается, что перед кончиной он долго болел. Семья актера заявила, что «глубоко опечалена потерей дорогого Нино», и попросила «понимания и уединения в этот трудный момент».

Похороны артиста пройдут в Риме и будут закрыты для широкой публики, уточнили родственники.

Нино Кастельнуово родился 28 октября 1936 года в итальянской провинции Лекко. Свою карьеру он начал в 1950-х годах, и за это время сыграл более чем в 70 фильмах, в числе которых «Английский пациент», «Рокко и его братья» с Аленом Делоном, а также «Красные розы для фюрера».

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Азербайджан и Армения обменялись задержанными

7 сентября, 20:22

Самолет с армянскими пленными на борту вылетел из Баку в Ереван. На борту находятся двое военнопленных — Артур Налбандян и Арамаис Торозян. Взамен армянская сторона передала Азербайджану Джамиля Бабаева.

Обмен пленными происходил при участии командующего миротворческим контингентом России в Карабахе Рустама Мурадова, уточняет «Спутник».

«Бабаев был возвращен в Азербайджан при посредничестве российских миротворцев взамен на двоих армянских солдат, Артура Налбандяна и Арамаиса Тозозяна», — подтвердили в Государственной Комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана.

Напомним, что 26 августа Министерство обороны Азербайджана распространило информацию о том, что военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии рядовой Бабаев Джамиль Натиг оглу, вероятно, самовольно покинул психиатрическое отделение Гянджинского госпиталя и перешел на территорию, где временно дислоцированы российские миротворцы.

В отношении рядового Бабаева было возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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