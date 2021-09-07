Умер актер из «Шербурских зонтиков»

Итальянский актер Нино Кастельнуово, исполнивший одну из главных ролей в фильме «Шербурские зонтики» (1964), умер в Риме в возрасте 84 лет, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на ANSA.

Отмечается, что перед кончиной он долго болел. Семья актера заявила, что «глубоко опечалена потерей дорогого Нино», и попросила «понимания и уединения в этот трудный момент».

Похороны артиста пройдут в Риме и будут закрыты для широкой публики, уточнили родственники.

Нино Кастельнуово родился 28 октября 1936 года в итальянской провинции Лекко. Свою карьеру он начал в 1950-х годах, и за это время сыграл более чем в 70 фильмах, в числе которых «Английский пациент», «Рокко и его братья» с Аленом Делоном, а также «Красные розы для фюрера».