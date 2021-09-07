Чавушоглу: Крах Афганистана с точки зрения экономики, политики или безопасности затронет все страны



Турция получила запрос по поводу продолжения обеспечения безопасности Международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле не от США, а от предыдущей администрации Афганистана.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя текущую обстановку вокруг кабульского аэропорта в прямом эфире местного телеканала, передает «Анадолу».

«Первый запрос поступил от Афганистана. В том числе письменный. Если бы не случились нынешние процессы, мы бы управляли внутренним юридическим процессом, предприняли соответствующие шаги и подписали меморандум о взаимопонимании с этой страной», — сказал Чавушоглу.

Турецкий министр считает, что причиной задержки в процессе формирования правительства в Афганистане являются разногласия внутри движения «Талибан».

Чавушоглу обратил внимание на то, что никакая авиакомпания не станет совершать рейсы в Афганистан до тех пор, пока не будут уверенности в полной безопасности в аэропорту.

«В настоящее время в Афганистане ведутся технические работы в этом направлении. Одну группу направил Катар. Мы, в свою очередь, также направили группу Управления гражданской авиации», — отметил министр.

Кроме того, сообщил глава МИД, в Кабуле находятся также 19 человек из турецкой технической группы.

Безопасность аэропорта, по мнению дипломата, должна обеспечивать компания, которая пользуется доверием международного сообщества, либо некоторые страны, иначе никакая страховая компания не разрешит совершать полеты в этот аэропорт.

«Полный выход Турции из такой страны, как Афганистан, был бы неверным решением. Мы не говорим, что хотим управлять всеми структурами в этой стране, но и не считаем правильным полностью прерывать связи», — сказал Чавушоглу.

По словам главы МИД, Турция прилагает усилия для того, что внести вклад в Афганистан.

«Крах Афганистана с точки зрения экономики, политики или безопасности затронет все страны. Уже сейчас мы ощущаем это влияние», — заявил министр.