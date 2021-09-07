Мурад Сададдинов: Учения в Лачине – важный месседж Армении и не только

7 сентября, 15:58

В Лачинском районе продолжаются совместные тактические учения Вооруженных сил Азербайджана и Турции. Основной целью учений, по данным оборонного ведомства Азербайджана, является совершенствование боевого взаимодействия при проведении военных операций, развитие навыков командиров по принятию решений и управлению подразделениями, использование современной боевой техники и других военных средств в условиях сложного рельефа.

Следует также напомнить о том, что армянская сторона расценивает данные учения как готовность со стороны официального Баку взять под свой контроль Лачинский коридор, где в настоящее время временно размещен российский миротворческий контингент, хотя Азербайджан вправе проводить на своей территории любые военные учения, в том числе совместные, без оглядки на кого-либо.

Тем не менее, проведение учений в Лачине, можно сказать, стало неожиданностью и для азербайджанской общественности, потому что обычно проведение запланированных военных учений заранее анонсировалось пресс-службой Минобороны.

Ситуацию вокруг совместных тактических учений Вооруженных сил Азербайджана и Турции в Лачине прокомментировал Minval.az политический обозреватель Мурад Сададдинов.

— Нельзя четко сказать было ли принято решение о проведении учений в Лачине спонтанно или они заранее планировались. К тому же информация, связанная с вопросами безопасности и военными учениями всегда носит характер секретности. Мы ориентируемся на официальную информацию, представляемую Минобороны. Заранее запланированы были совместные учения сил спецназа Азербайджана, Пакистана и Турции под названием «Три брата – 2021». Что касается учений в Лачине, то думаю, они связаны с напряженностью,  наблюдающейся на линии соприкосновении войск в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе. Однако, в целом подобные учения нельзя назвать «сенсационными», так как, исходя из Шушинской декларации, ранее было заявлено о том, что Азербайджан будет проводить совместные с Турцией мероприятия, которые предусмотрены в данном документе, включая и совместные учения. К тому же, Лачинский район – территория Азербайджана и мы праве самостоятельно принять решение о том, где, когда и с кем проводить учения.

Что касается вражеских сил, то данные учения являются своеобразным месседжем для них. Это знак того, что мы не дремлем, у нас есть надежные, влиятельные союзники, в любой момент готовые быть рядом с нами.

— В преддверии учений на сайте Минобороны России всплыл некий документ, где упоминается т.н. «республика Нагорный Карабах». Помимо этого, вчера азербайджанская сторона открыто заявила о том, что Баку и Москва пока еще не согласовали мандат российских миротворцев в Карабахе. Если связь между началом учений в Лачине и этими событиями?

— На сайте Минобороны России мы и прежде часто встречали подобного рода — как потом заявляла российская сторона — «технические ошибки». Это все хорошо известно всем лицам, которые эту информацию выставляли. Тем временем, ранее состоялась встреча главы Минобороны Армении Аршака Капрапетяна и его российского коллеги, в ходе которой Сергею Шойгу подарил армянскому коллеге кинжал. Интересно, против кого направлен этот символический подарок, если российские войска находятся в регионе в качестве миротворцев. Россия оказывает помощь Армении в восстановлении Вооруженных сил, тоже интересно, против кого? Есть еще много факторов, и проведение учений в Лачине, повторюсь, является месседжем этим силам, чтобы они не зарывались.

Что касается заявления Баку, то в нем четко подчеркнуто: территория, где временно размещены российские миротворцы, являются общепринятой частью Азербайджана. Это также является своеобразным месседжем определенным силам. Что касается мандата миротворцев, то было заявлено, что он еще не определен. А это означает, что эти миротворческие силы временно находятся на нашей территории. И вопрос, касающийся определения их мандата, зависит от официального Баку.

— Можно ли расценить данные учения как демонстрацию готовности азербайджанской стороны взять под свой контроль Лачинский коридор?

— Проведение учений в Лачине — дополнительный показатель того, что при  необходимости мы готовы применить армию на данном участке, так как официальный Баку неоднократно выражал недовольство сложившейся в Лачинском коридоре  ситуацией, когда этот участок пересекают иностранные автомобили, перебрасывается вооружение.

— Командующий силами российских миротворцев в Карабахе генерал Рустам Мурадов завершил свою миссию на этом посту. Его должны были сменить еще в мае сего года, однако его мандат  был продлен на шесть месяцев. Его срок пребывания на этом посту не завершился, но уже упоминается, что Мурадова сменит генерал-майор Михаил Кособоков. С чем может быть связана ускоренная замена Мурадова?

— Политика российских МС в Азербайджане не зависит от личности и качеств командующего миротворческими силами. Видимо, это связано с определенными сроками пребывания самого Мурадова, либо ему не смогли подыскать достойную замену и так далее. Но смена командующего МС на деятельности миротворцев и их политики в регионе не последует.

— Как в целом вы оцениваете деятельность Рустама Мурадова на этом посту?

— Он — человек военный, и выполняет приказы вышестоящего начальства. И в этом контексте говорить  лично о его деятельности не существенно. Для нас важна деятельность самих МС, которая зависит от его руководства и других соответствующих сил, в том числе Минобороны, МИД, Службы внешней разведки России и так далее.

— Рустама Мурадова можно считать объективным командующим МС?

— Лично я так не считаю. Вспомните случаи, когда были обнародованы фотографии, где он стоит в обнимку с сепаратистами из Карабаха. Либо фотографии, где в кадре присутствует т.н. «флаг» сепаратистов. И это при всем том, что руководство России в лице президента Владимира Путина заявило о том, что вопрос статуса Карабаха не обсуждается.

— В последнее время неоднократно упоминалось о том, что Армения призывает резервистов на военную службу. Хотя в Ереване и не скрывают  своих планов на военный реванш, готова ли Армения к новой войне с Азербайджаном?

— В течение последних 30 лет Армении была оказана сильная поддержка, им передали   вооружение на миллиарды долларов, они создали укрепленную систему обороны в Карабахе. Если все это ВС Азербайджана разрушили в течение 44 дней Отечественной войны, то сегодня, когда армянская армия, 30% которой дезертировали, тактика ее восстановления при помощи резервистов и попытки реванша – утопия. Все это не более чем пропаганда. Однако, если у армян появится подобное желание, то для них все это завершится развалом армянского государства. И об этом неоднократно заявляли руководители Азербайджана, Турции и России.

Бахтияр Сафаров

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Старые провокаторы в новых реалиях

7 сентября, 15:06

Армянские СМИ и телеграмм-каналы радостно тиражируют новость: в ту часть Карабаха, где временно размещены российские миротворцы, пожаловала госпожа Элени Теохарус, экс-глава группы дружбы с Арменией в Европарламенте, а сегодня — руководитель группы дружбы с «Арцахом» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) , то есть с ханкендинскими сепаратистами, в парламенте греческого Кипра.

Свою «программу» госпожа Теохарус отрабатывает старательно. И размещает в соцсетях слезливые посты в стиле ««Арцах» вторая Газа на Кавказе», «прошу вашего вклада в борьбу за спасение народа «Арцаха» на земле их отцов», «этого требуют тысячи выкопанных могил восемнадцатилетних» и т.д.

Насчёт параллелей с Газой, террористическим анклавом, откуда регулярно наносятся удары по жилым кварталам городов на юге Израиля, спорить не будем. Тем более что Армения до 44-дневной войны активно переселяла на оккупированные азербайджанские земли профессиональных террористов. Что, впрочем, не мешает той же госпоже Теохарус старательно стращать аудиторию мифическими «джихадистами из Талибана», которых такой-сякой Азербайджан будто бы намерен расселить в Агдаме.

Здесь, конечно, наличествуют серьёзные вопросы к российским миротворцам: каким образом госпожа Теохарус смогла миновать их посты и попасть в вожделенный Ханкенди? Тем более что она не является гражданкой ни Азербайджана, ни России, ни Армении?

Радость местной аудитории, честно говоря, понятна — сегодня любой заезжий гость воспринимается как эпохальное событие. Только вот напоминает все происходящее «классику жанра» времён начала ХХ века с объявлениями на афишных тумбах где-нибудь в заштатном местечке: «Сегодня наш городок посетила своим визитом прима парижской оперы! Только один концерт! Спешите приобрести билеты!» И ни слова о том, что приехала на самом деле певичка из столь же заштатного городка — ну каким ветром может занести в захолустье настоящую «приму»?

Вот и сегодня на фоне попыток выдать приезд госпожи Теохарус за «эпохальную победу на европейской дипломатической арене» все же не стоит забывать о реалиях. Сия дама уже давно известна своим активным сотрудничеством с армянским лобби. Сначала она организовывала «гуманитарные миссии» в оккупированный Карабах, затем, уже в качестве депутата Европарламента, принимала участие во многих антиазербайджанских акциях, в том числе проводимых армянским лобби в Бельгии. Наконец, не секрет, что ранее вышеупомянутая госпожа еврозаконодатель уже побывала в тогда оккупированном Карабахе. Словом, не та персона и не тот случай, чтобы бросать чепчики в воздух.

Другой вопрос — позиция властей греческого Кипра.

А вот тут есть тонкости. Навести мосты с отдельными депутатами армянскому лобби удаётся во многих парламентах мира. Но вот на Кипре подобные вояжи укладываются в мейнстрим. В самом деле, у греческого Кипра давняя и нежная дружба с Арменией на почве взаимной ненависти к Турции. И вот ради этого власти греческого Кипра готовы встраиваться в самые отчаянные и низкопробные авантюры. Достаточно вспомнить, какую бурную деятельность развернули власти этого небольшого государства во время 44-дневной войны, пытаясь создать проблемы для Азербайджана на самых разных «площадках», от ПАСЕ до ЕС. Впрочем, создавать проблемы для Азербайджана в Евросоюзе и Европарламенте представители греческого Кипра вовсю старались и до войны. Более того, такая тюркофобия и азербайджанофобия распространялась даже на неолитические мероприятия — достаточно вспомнить, какие провокации устраивались против азербайджанских футбольных клубов во время матчей на Кипре. Ну и, конечно же, определенную пищу для размышлений даёт та свобода рук, которой обладает на греческом Кипре местная армянская диаспора, где то собирают деньги в «помощь карабахским братьям», то устраивают шумные акции в поддержку, то еще что-нибудь.

На Южном Кипре могут, конечно, вспомнить в качестве ответного аргумента визит азербайджанских парламентариев в Турецкую Республику Северного Кипра. Но, во-первых, перманентная антиазербайджанска истери продолжается на юге «острова Афродиты» уже не один десяток лет, так что не надо путать причину со следствием. А во-вторых, и «в-главных», перед тем, как громко протестовать и стучать лысиной по паркету, греко-кипрским властям лучше бы умерить пыл своих депутатов вроде госпожи Теохарус.

А тем армянским СМИ и телеграмм-каналам, которые сегодня восторженно «шерят» ее твиты, лучше повнимательнее проанализировать новостную ленту и понять простую вещь: отношения Азербайджана со странами ЕС и с Евросоюзом как институтом развиваются, и южно-кипрские истерики позволили здесь «выпустить пар», подправили, возможно, чьё-то финансовое благополучие, но вот на реальные тренды не повлияли. И не повлияют. Просто потому, что ни международное право, ни общеевропейские интересы никто не отменял.

Нурани