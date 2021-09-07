Мурад Сададдинов: Учения в Лачине – важный месседж Армении и не только

В Лачинском районе продолжаются совместные тактические учения Вооруженных сил Азербайджана и Турции. Основной целью учений, по данным оборонного ведомства Азербайджана, является совершенствование боевого взаимодействия при проведении военных операций, развитие навыков командиров по принятию решений и управлению подразделениями, использование современной боевой техники и других военных средств в условиях сложного рельефа.

Следует также напомнить о том, что армянская сторона расценивает данные учения как готовность со стороны официального Баку взять под свой контроль Лачинский коридор, где в настоящее время временно размещен российский миротворческий контингент, хотя Азербайджан вправе проводить на своей территории любые военные учения, в том числе совместные, без оглядки на кого-либо.

Тем не менее, проведение учений в Лачине, можно сказать, стало неожиданностью и для азербайджанской общественности, потому что обычно проведение запланированных военных учений заранее анонсировалось пресс-службой Минобороны.

Ситуацию вокруг совместных тактических учений Вооруженных сил Азербайджана и Турции в Лачине прокомментировал Minval.az политический обозреватель Мурад Сададдинов.

— Нельзя четко сказать было ли принято решение о проведении учений в Лачине спонтанно или они заранее планировались. К тому же информация, связанная с вопросами безопасности и военными учениями всегда носит характер секретности. Мы ориентируемся на официальную информацию, представляемую Минобороны. Заранее запланированы были совместные учения сил спецназа Азербайджана, Пакистана и Турции под названием «Три брата – 2021». Что касается учений в Лачине, то думаю, они связаны с напряженностью, наблюдающейся на линии соприкосновении войск в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе. Однако, в целом подобные учения нельзя назвать «сенсационными», так как, исходя из Шушинской декларации, ранее было заявлено о том, что Азербайджан будет проводить совместные с Турцией мероприятия, которые предусмотрены в данном документе, включая и совместные учения. К тому же, Лачинский район – территория Азербайджана и мы праве самостоятельно принять решение о том, где, когда и с кем проводить учения.

Что касается вражеских сил, то данные учения являются своеобразным месседжем для них. Это знак того, что мы не дремлем, у нас есть надежные, влиятельные союзники, в любой момент готовые быть рядом с нами.

— В преддверии учений на сайте Минобороны России всплыл некий документ, где упоминается т.н. «республика Нагорный Карабах». Помимо этого, вчера азербайджанская сторона открыто заявила о том, что Баку и Москва пока еще не согласовали мандат российских миротворцев в Карабахе. Если связь между началом учений в Лачине и этими событиями?

— На сайте Минобороны России мы и прежде часто встречали подобного рода — как потом заявляла российская сторона — «технические ошибки». Это все хорошо известно всем лицам, которые эту информацию выставляли. Тем временем, ранее состоялась встреча главы Минобороны Армении Аршака Капрапетяна и его российского коллеги, в ходе которой Сергею Шойгу подарил армянскому коллеге кинжал. Интересно, против кого направлен этот символический подарок, если российские войска находятся в регионе в качестве миротворцев. Россия оказывает помощь Армении в восстановлении Вооруженных сил, тоже интересно, против кого? Есть еще много факторов, и проведение учений в Лачине, повторюсь, является месседжем этим силам, чтобы они не зарывались.

Что касается заявления Баку, то в нем четко подчеркнуто: территория, где временно размещены российские миротворцы, являются общепринятой частью Азербайджана. Это также является своеобразным месседжем определенным силам. Что касается мандата миротворцев, то было заявлено, что он еще не определен. А это означает, что эти миротворческие силы временно находятся на нашей территории. И вопрос, касающийся определения их мандата, зависит от официального Баку.

— Можно ли расценить данные учения как демонстрацию готовности азербайджанской стороны взять под свой контроль Лачинский коридор?

— Проведение учений в Лачине — дополнительный показатель того, что при необходимости мы готовы применить армию на данном участке, так как официальный Баку неоднократно выражал недовольство сложившейся в Лачинском коридоре ситуацией, когда этот участок пересекают иностранные автомобили, перебрасывается вооружение.

— Командующий силами российских миротворцев в Карабахе генерал Рустам Мурадов завершил свою миссию на этом посту. Его должны были сменить еще в мае сего года, однако его мандат был продлен на шесть месяцев. Его срок пребывания на этом посту не завершился, но уже упоминается, что Мурадова сменит генерал-майор Михаил Кособоков. С чем может быть связана ускоренная замена Мурадова?

— Политика российских МС в Азербайджане не зависит от личности и качеств командующего миротворческими силами. Видимо, это связано с определенными сроками пребывания самого Мурадова, либо ему не смогли подыскать достойную замену и так далее. Но смена командующего МС на деятельности миротворцев и их политики в регионе не последует.

— Как в целом вы оцениваете деятельность Рустама Мурадова на этом посту?

— Он — человек военный, и выполняет приказы вышестоящего начальства. И в этом контексте говорить лично о его деятельности не существенно. Для нас важна деятельность самих МС, которая зависит от его руководства и других соответствующих сил, в том числе Минобороны, МИД, Службы внешней разведки России и так далее.

— Рустама Мурадова можно считать объективным командующим МС?

— Лично я так не считаю. Вспомните случаи, когда были обнародованы фотографии, где он стоит в обнимку с сепаратистами из Карабаха. Либо фотографии, где в кадре присутствует т.н. «флаг» сепаратистов. И это при всем том, что руководство России в лице президента Владимира Путина заявило о том, что вопрос статуса Карабаха не обсуждается.

— В последнее время неоднократно упоминалось о том, что Армения призывает резервистов на военную службу. Хотя в Ереване и не скрывают своих планов на военный реванш, готова ли Армения к новой войне с Азербайджаном?

— В течение последних 30 лет Армении была оказана сильная поддержка, им передали вооружение на миллиарды долларов, они создали укрепленную систему обороны в Карабахе. Если все это ВС Азербайджана разрушили в течение 44 дней Отечественной войны, то сегодня, когда армянская армия, 30% которой дезертировали, тактика ее восстановления при помощи резервистов и попытки реванша – утопия. Все это не более чем пропаганда. Однако, если у армян появится подобное желание, то для них все это завершится развалом армянского государства. И об этом неоднократно заявляли руководители Азербайджана, Турции и России.

Бахтияр Сафаров