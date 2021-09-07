Парвиз Муллоджанов: Талибы использовали беспилотники и F-16 для того, чтобы сломить Панджшер

Происходящие в Панджшерском ущелье Афганистана события пока не дают полной информации о противостояние «Талибана» и Фронта национального сопротивления Афганистана. Несмотря на то, что «Талибан» заявил о полном контроле над Панджшерским ущельем, ясно, что сопротивление талибам все же продолжается. Понятно также и то, что первоначальная тактика «Талибана» по подавлению сил Ахмада Масуда и возглавляемого им ФНС не принесла мгновенной победы и ставит под вопрос грандиозные планы талибов о скорейшем и полном контроле над всеми провинциями Афганистана.

Советские войска в свое время два или три раза доходили до верховьев Пандшера, так что все еще только начинается и продлится с разной степени интенсивности еще много лет.

Такую мысль высказал в беседе с Minval.az таджикский политолог Парвиз Муллоджанов. По его словам, из региона приходит крайне противоречивая информация.

«Защитники провинции используют свою традиционную тактику, которую они применяли еще во времена советской интервенции – заманивание колонн противника вглубь долины, окружение малыми отрядами и последующее уничтожение. Таким образом, было сорвано несколько крупных попыток талибов развить наступление по нескольким направлениям, в ходе которых последние понесли большие потери в живой силе и технике. Кроме того, тактика Ахмад Масуда заключается в организации новых очагов партизанского движения в других провинциях, что должно снизить давление на Панджшер», — отметил таджикский политолог.

По его словам, тактика талибов изначально заключалась в окружении провинции, установлении полной блокады и организации масштабного наступления по всем направлениям, сделав ставку на кардинальное численное превосходство. В последние несколько дней талибы объявили о взятии под контроль нескольких уездов провинции, однако на самом деле часть колонн была окружена и уничтожена и военные действия в этих уездах все еще продолжаются.

По мнению эксперта, «Талибан» смог частично овладеть Панджшером только с военной помощью Пакистана. Потерпев неудачу в прямом столкновении, талибы вынуждены были изменить тактику и обратились к Пакистану за помощью. Новая тактика заключается в сочетании наступления колонн бронетехники на земле, массивном применении тяжелой артиллерии и авиации, а также в высаживании десанта спецназа с вертолетов.

«По сути, талибы используют ту же тактику, что и в свое время советские войска в Панджшере. Видимо, визит главы пакистанской разведки в Афганистан был частично вызван необходимостью договориться о помощи во взятии Панджшера и усмирении севера. В результате, с позавчерашнего дня, начались бомбардировки провинции с воздуха с использованием боевой авиации и беспилотников. В регионе беспилотники есть только у Пакистана и Ирана. Кроме того, на видео-и фотоматериалах из региона зарегистрировано участие F-16, который находится только на вооружении пакистанских ВВС. В результате налета, как известно, погибли пресс-секретарь ФНС Фахим Дашти и генерал Абдул Вудод Зара – оба члены семьи Ахмад Масуда», — отметил наш собеседник.

Он напомнил, что на днях Ахмад Масуд заявил о свой готовности остановить военные действия, если талибы прекратят наступательные действия. Однако руководство талибов заявило об отказе от переговоров, так как регион якобы уже находится под их контролем. Вместе с тем, представители ФНС заявили, что ни о какой сдачи региона речи нет и сопротивление продолжится в любом случае.

Пока же, по мнению таджикского политолога, вокруг региона разворачивается информационная война, что затрудняет получение объективной информации. Талибы не пускают в регион журналистов даже от дружественной им катарской «Аль-Джазиры», а информация от оппозиции не поступает вовремя из-за блокады.

«Талибы утверждают, что бывший помощник президента Афганистана Амрулла Салех и Ахмад Масуд бежали в Душанбе. Однако Ахмад Масуд заявил вчера, что останется до конца, не оставит свой народ в беде. Вместе с тем, по непроверенным источникам, Амрулла Салех мог посетить Душанбе для обсуждения возможной помощи ФНС», — отметил таджикский эксперт.

Что будет дальше? По мнению Муллоджанова, вовлечение пакистанской авиации и коммандос дает талибам значительное преимущество. Вместе с тем, даже взятие Панджшера не решит проблемы – отряды ФНС перейдут в другие горные регионы, где развернут изнуряющую партизанскую борьбу. Ее успех или не успех, по мнению эксперта, будет зависеть от поддержки других стран, так как ни одно партизанское движение не сможет выжить без внешней подпитки вооружением и финансами. На сегодняшний день только Таджикистан, Франции и Индия остаются на позициях полной поддержки ФНС.

«Наибольшую тревогу вызывает положение мирного населения, которому помимо голода и разрушений грозят массовые чистки и репрессии. Так, руководство Талибан заявило об амнистии и обещало не трогать гражданское население. Но одновременно накануне один из духовных представителей движения на афганском телевидении объявил панджшерцев «кафирами», против которых следует вести джихад. Такое заявление по сути служит идеологической основной для геноцида – так как по толкованию радикальных групп неверные и язычники во время джихада не имеют прав – их жизни, имущество и семьи не охраняются законом и расцениваются в качестве законной добычи», — заключил эксперт.

В. Мансуров