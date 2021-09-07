Парвиз Муллоджанов: Талибы использовали беспилотники и F-16 для того, чтобы сломить Панджшер

7 сентября, 14:34

Происходящие в Панджшерском ущелье Афганистана события пока не дают полной информации о противостояние «Талибана» и Фронта национального сопротивления Афганистана. Несмотря на то, что «Талибан» заявил о полном контроле над Панджшерским ущельем, ясно, что сопротивление талибам все же продолжается. Понятно также и то, что первоначальная тактика «Талибана» по подавлению сил Ахмада Масуда и возглавляемого им ФНС не принесла мгновенной победы и ставит под вопрос грандиозные планы талибов о скорейшем и полном контроле над всеми провинциями Афганистана.

Советские войска в свое время два или три раза доходили до верховьев Пандшера, так что все еще только начинается и продлится с разной степени интенсивности еще много лет.

Такую мысль высказал в беседе с Minval.az таджикский политолог Парвиз Муллоджанов. По его словам, из региона приходит крайне противоречивая информация.

«Защитники провинции используют свою традиционную тактику, которую они применяли еще во времена советской интервенции – заманивание колонн противника вглубь долины, окружение малыми отрядами и последующее уничтожение. Таким образом, было сорвано несколько крупных попыток талибов развить наступление по нескольким направлениям, в ходе которых последние понесли большие потери в живой силе и технике. Кроме того, тактика Ахмад Масуда заключается в организации новых очагов партизанского движения в других провинциях, что должно снизить давление на Панджшер», — отметил таджикский политолог.

По его словам, тактика талибов изначально заключалась в окружении провинции, установлении полной блокады и организации масштабного наступления по всем направлениям, сделав ставку на кардинальное численное превосходство. В последние несколько дней талибы объявили о взятии под контроль нескольких уездов провинции, однако на самом деле часть колонн была окружена и уничтожена и военные действия в этих уездах все еще продолжаются.

По мнению эксперта, «Талибан» смог частично овладеть Панджшером только с военной помощью Пакистана. Потерпев неудачу в прямом столкновении, талибы вынуждены были изменить тактику и обратились к Пакистану за помощью. Новая тактика заключается в сочетании наступления колонн бронетехники на земле, массивном применении тяжелой артиллерии и авиации, а также в высаживании десанта спецназа с вертолетов.

«По сути, талибы используют ту же тактику, что и в свое время советские войска в Панджшере. Видимо, визит главы пакистанской разведки в Афганистан был частично вызван необходимостью договориться о помощи во взятии Панджшера и усмирении севера. В результате, с позавчерашнего дня, начались бомбардировки провинции с воздуха с использованием боевой авиации и беспилотников. В регионе беспилотники есть только у Пакистана и Ирана. Кроме того, на видео-и фотоматериалах из региона зарегистрировано участие F-16, который находится только на вооружении пакистанских ВВС. В результате налета, как известно, погибли пресс-секретарь ФНС Фахим Дашти и генерал Абдул Вудод Зара – оба члены семьи Ахмад Масуда», — отметил наш собеседник.

Он напомнил, что на днях Ахмад Масуд заявил о свой готовности остановить военные действия, если талибы прекратят наступательные действия. Однако руководство талибов заявило об отказе от переговоров, так как регион якобы уже находится под их контролем. Вместе с тем, представители ФНС заявили, что ни о какой сдачи региона речи нет и сопротивление продолжится в любом случае.

Пока же, по мнению таджикского политолога, вокруг региона разворачивается информационная война, что затрудняет получение объективной информации. Талибы не пускают в регион журналистов даже от дружественной им катарской «Аль-Джазиры», а информация от оппозиции не поступает вовремя из-за блокады.

«Талибы утверждают, что бывший помощник президента Афганистана Амрулла Салех и Ахмад Масуд бежали в Душанбе. Однако Ахмад Масуд заявил вчера, что останется до конца, не оставит свой народ в беде. Вместе с тем, по непроверенным источникам, Амрулла Салех мог посетить Душанбе для обсуждения возможной помощи ФНС», — отметил таджикский эксперт.

Что будет дальше? По мнению Муллоджанова, вовлечение пакистанской авиации и коммандос дает талибам значительное преимущество. Вместе с тем, даже взятие Панджшера не решит проблемы – отряды ФНС перейдут в другие горные регионы, где развернут изнуряющую партизанскую борьбу. Ее успех или не успех, по мнению эксперта, будет зависеть от поддержки других стран, так как ни одно партизанское движение не сможет выжить без внешней подпитки вооружением и финансами. На сегодняшний день только Таджикистан, Франции и Индия остаются на позициях полной поддержки ФНС.

«Наибольшую тревогу вызывает положение мирного населения, которому помимо голода и разрушений грозят массовые чистки и репрессии. Так, руководство Талибан заявило об амнистии и обещало не трогать гражданское население. Но одновременно накануне один из духовных представителей движения на афганском телевидении объявил панджшерцев «кафирами», против которых следует вести джихад. Такое заявление по сути служит идеологической основной для геноцида – так как по толкованию радикальных групп неверные и язычники во время джихада не имеют прав – их жизни, имущество и семьи не охраняются законом и расцениваются в качестве законной добычи», — заключил эксперт.

В. Мансуров

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Старые провокаторы в новых реалиях

7 сентября, 15:06

Армянские СМИ и телеграмм-каналы радостно тиражируют новость: в ту часть Карабаха, где временно размещены российские миротворцы, пожаловала госпожа Элени Теохарус, экс-глава группы дружбы с Арменией в Европарламенте, а сегодня — руководитель группы дружбы с «Арцахом» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) , то есть с ханкендинскими сепаратистами, в парламенте греческого Кипра.

Свою «программу» госпожа Теохарус отрабатывает старательно. И размещает в соцсетях слезливые посты в стиле ««Арцах» вторая Газа на Кавказе», «прошу вашего вклада в борьбу за спасение народа «Арцаха» на земле их отцов», «этого требуют тысячи выкопанных могил восемнадцатилетних» и т.д.

Насчёт параллелей с Газой, террористическим анклавом, откуда регулярно наносятся удары по жилым кварталам городов на юге Израиля, спорить не будем. Тем более что Армения до 44-дневной войны активно переселяла на оккупированные азербайджанские земли профессиональных террористов. Что, впрочем, не мешает той же госпоже Теохарус старательно стращать аудиторию мифическими «джихадистами из Талибана», которых такой-сякой Азербайджан будто бы намерен расселить в Агдаме.

Здесь, конечно, наличествуют серьёзные вопросы к российским миротворцам: каким образом госпожа Теохарус смогла миновать их посты и попасть в вожделенный Ханкенди? Тем более что она не является гражданкой ни Азербайджана, ни России, ни Армении?

Радость местной аудитории, честно говоря, понятна — сегодня любой заезжий гость воспринимается как эпохальное событие. Только вот напоминает все происходящее «классику жанра» времён начала ХХ века с объявлениями на афишных тумбах где-нибудь в заштатном местечке: «Сегодня наш городок посетила своим визитом прима парижской оперы! Только один концерт! Спешите приобрести билеты!» И ни слова о том, что приехала на самом деле певичка из столь же заштатного городка — ну каким ветром может занести в захолустье настоящую «приму»?

Вот и сегодня на фоне попыток выдать приезд госпожи Теохарус за «эпохальную победу на европейской дипломатической арене» все же не стоит забывать о реалиях. Сия дама уже давно известна своим активным сотрудничеством с армянским лобби. Сначала она организовывала «гуманитарные миссии» в оккупированный Карабах, затем, уже в качестве депутата Европарламента, принимала участие во многих антиазербайджанских акциях, в том числе проводимых армянским лобби в Бельгии. Наконец, не секрет, что ранее вышеупомянутая госпожа еврозаконодатель уже побывала в тогда оккупированном Карабахе. Словом, не та персона и не тот случай, чтобы бросать чепчики в воздух.

Другой вопрос — позиция властей греческого Кипра.

А вот тут есть тонкости. Навести мосты с отдельными депутатами армянскому лобби удаётся во многих парламентах мира. Но вот на Кипре подобные вояжи укладываются в мейнстрим. В самом деле, у греческого Кипра давняя и нежная дружба с Арменией на почве взаимной ненависти к Турции. И вот ради этого власти греческого Кипра готовы встраиваться в самые отчаянные и низкопробные авантюры. Достаточно вспомнить, какую бурную деятельность развернули власти этого небольшого государства во время 44-дневной войны, пытаясь создать проблемы для Азербайджана на самых разных «площадках», от ПАСЕ до ЕС. Впрочем, создавать проблемы для Азербайджана в Евросоюзе и Европарламенте представители греческого Кипра вовсю старались и до войны. Более того, такая тюркофобия и азербайджанофобия распространялась даже на неолитические мероприятия — достаточно вспомнить, какие провокации устраивались против азербайджанских футбольных клубов во время матчей на Кипре. Ну и, конечно же, определенную пищу для размышлений даёт та свобода рук, которой обладает на греческом Кипре местная армянская диаспора, где то собирают деньги в «помощь карабахским братьям», то устраивают шумные акции в поддержку, то еще что-нибудь.

На Южном Кипре могут, конечно, вспомнить в качестве ответного аргумента визит азербайджанских парламентариев в Турецкую Республику Северного Кипра. Но, во-первых, перманентная антиазербайджанска истери продолжается на юге «острова Афродиты» уже не один десяток лет, так что не надо путать причину со следствием. А во-вторых, и «в-главных», перед тем, как громко протестовать и стучать лысиной по паркету, греко-кипрским властям лучше бы умерить пыл своих депутатов вроде госпожи Теохарус.

А тем армянским СМИ и телеграмм-каналам, которые сегодня восторженно «шерят» ее твиты, лучше повнимательнее проанализировать новостную ленту и понять простую вещь: отношения Азербайджана со странами ЕС и с Евросоюзом как институтом развиваются, и южно-кипрские истерики позволили здесь «выпустить пар», подправили, возможно, чьё-то финансовое благополучие, но вот на реальные тренды не повлияли. И не повлияют. Просто потому, что ни международное право, ни общеевропейские интересы никто не отменял.

Нурани