Экс–глава МИД Тофик Зульфугаров о том, почему мандат российских миротворцев в Карабахе не согласован

Азербайджан и Россия обсуждают дополнительные правовые механизмы в связи с мандатом российских миротворцев в Карабахе, об этом, как ранее уже сообщал Minval.az, заявил помощник президента Хикмет Гаджиев.

В связи с заявлением Гаджиева экс-глава МИД Тофик Зульфугаров разместил на своей странице в «Фейсбуке» разъяснительный пост, в котором сделал акцент на важных моментах, которые были недосказаны.

Т. Зульфугаров отметил, что следует понимать: находящееся на службе должностное лицо излагает официальную позицию и, конечно, «не может давать развернутую информацию просветительского характера для неподготовленной аудитории».

«Это заявление было кратким и отражало нашу позицию по основным двум тезисам:

— Азербайджан считает важным продолжение работы по направлению конкретизации правовой основы деятельности СПМ, которые сейчас действуют на основе договоренностей, закрепленных в Заявлении от 10 ноября;

— В ходе состоявшихся обсуждений выявлен ряд проблем, по которым имеются различия в подходах.

Теперь, что это же все означает, если говорить более простым языком? Международная практика предполагает, что возможны три варианта действий в этом вопросе:

1. Миротворческая операция, организованная и осуществляемая структурами ООН, согласно Уставу ООН;

2. Миротворческая операция, осуществляемая государством-членом ООН или рядом государств, с согласия принимающей страны и на основании согласованного мандата. В этом случае ООН, либо посредством специального Заявления Председателя СБ ООН, либо специальной Революцией СБ ООН подтверждает согласованный мандат.

3. Одно государство, или ряд государств, согласовываясь принимающим государством, осуществляют миротворческую операцию. При этом они могут считать мандатом те задачи и права, которые имеются в их соглашении (Заявление от10 ноября)», – пишет Зульфугаров (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред).

Экс-глава МИД отметил, что у нас де-факто сложилась ситуация, изложенная в 3 пункте.

«Хорошо это или плохо? Плохо, потому что возникают проблемы, решение которых стороны видят по-разному, и потому приходится часто вести переговоры по уточнению предполагаемых действий. Хорошо, потому что круг переговаривающихся сторон ограничен тремя государствами — Азербайджаном, Турцией и Россией. Понятно, что если согласовать мандат и передавать его на подтверждение ООН, то, как минимум, Франция и США потребуют своего участия в миссии», – подчеркнул он.

Дипломат отмечает, что согласно международным правилам для вступления мандата в силу потребуется подписание меморандума о взаимопонимании как документа, подтверждающего согласие принимающей стороны.

«Обратите внимание, что не страны, а стороны, т.е. марионетки из Ханкенди тоже должны подписать этот меморандум», — уточняет дипломат.

«Исходя из выше сказанного, отсутствие мандата – это то, что в целом отвечает нашим тактическим интересам. А с учётом того, что и Турция, и Россия намерены держать Запад на расстоянии от процесса, то ожидать согласования мандата не приходится.

Ситуация, не закрепленная процедурами ООН, является для нас предпочтительней ещё и потому, что решение о прекращении миротворческой операции Азербайджан будет принимать самостоятельно», – резюмировал Т. Зульфугаров.