Канадского премьера забросали камнями

7 сентября, 09:01

Неизвестные кинули горсть мелких камней в премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Инцидент произошел в тот момент, когда политик садился в автобус после окончания предвыборного митинга, сообщает London Free Press.

Предвыборная встреча с участием политика проводилась в провинции Онтарио.

В результате часть камней попала в Трюдо, а часть — в его охранников. Серьезного вреда, предварительно, премьер-министру и его сопровождающим они не нанесли.

Оказалось, что на встречу со сторонниками Либеральной партии Трюдо пришла и большая группа граждан, несогласных с политикой премьер-министра.

Ранее канадского премьера оскорбили на встрече с избирателями. Используя ненормативную лексику, протестующие раскритиковали возглавляемое Трюдо правительство за ограничение экономической активности.

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Азербайджан и Турция начали военные учения в Лачине. Фотографии

6 сентября, 17:45


В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве, заключенном между Азербайджаном и Турцией, в Лачинском районе стартовали совместные тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Основной целью учений, проводимых с участием азербайджанских и турецких военнослужащих, является совершенствование взаимодействия и боевого слаживания при проведении боевых операций, в том числе развитие навыков командиров по принятию военных решений и управлению подразделениями.

«Особое внимание уделено повышению навыков использования современной боевой техники и других военных средств в условиях сложного рельефа местности», — заявили в оборонном ведомстве.