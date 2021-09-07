Канадского премьера забросали камнями

Неизвестные кинули горсть мелких камней в премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Инцидент произошел в тот момент, когда политик садился в автобус после окончания предвыборного митинга, сообщает London Free Press.

Предвыборная встреча с участием политика проводилась в провинции Онтарио.

В результате часть камней попала в Трюдо, а часть — в его охранников. Серьезного вреда, предварительно, премьер-министру и его сопровождающим они не нанесли.

Оказалось, что на встречу со сторонниками Либеральной партии Трюдо пришла и большая группа граждан, несогласных с политикой премьер-министра.

Ранее канадского премьера оскорбили на встрече с избирателями. Используя ненормативную лексику, протестующие раскритиковали возглавляемое Трюдо правительство за ограничение экономической активности.