У известной супермодели наступил 50-й день трезвости

6 сентября, 23:45

Супермодель Крисси Тейген заявила, что не пьет 50 дней подряд. Звезда выложила ролик, на котором видно, что она готовится к тренировке, а рядом играют дети, дочь Луна и сын Майлз.

«Сегодня 50-й день моего периода трезвости! – заявила Крисси Тейген. – Это должен был почти год, но я несколько раз срывалась на вино в течение этого времени. Я до сих пор не знаю, буду ли когда-нибудь снова пить спиртное, но понимаю, что оно мне не нужно. Мне не становится веселее, я не танцую, я не расслабляюсь. Мне становится плохо, я засыпаю и просыпаюсь больной, пропустив ночь, которая должна была быть веселой».

Об отказе от спиртного Крисси Тейген объявила в декабре 2020 года, напоминает «Газета.ру». Тогда она сообщила, что не пьет уже четыре недели. Она объяснила, что ее натолкнула на это книга «Совсем как женщина: радикальное решение не пить в культурном пространстве» писательницы Холли Уайтекер.

 

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Публикация от chrissy teigen (@chrissyteigen)

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Пакистан гарантирует братскому Азербайджану всемерную поддержку

6 сентября, 21:18

6 сентября в Баку состоялось мероприятие, посвященное Дню обороны Пакистана.

На мероприятии участвовал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

В своем выступлении посол заявил, что 56 лет назад солдаты и офицеры Вооруженных сил проявили беспрецедентную храбрость и профессионализм, предотвратив злые замыслы врага: «День обороны и мучеников страны 6 сентября вошел в историю как символ мужества и патриотизма» (цитата по Report).

Посол также коснулся проблемы Джамму и Кашмира: «Очень важно понимать, что для обеспечения мира в Кашмире нужно содействие обеих сторон. Как говорил премьер-министр Пакистана Имран Хан, если Индия сделает шаг к миру, то Пакистан готов приложить все усилия».

Посол также выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Афганистане: «Надеемся увидеть устойчивое правительство в Афганистане. Надеемся, что в Кабуле будет инклюзивное правление и люди в Афганистане смогут жить в мире и спокойствии… Мы также ценим работу азербайджанского миротворческого контингента в сохранении стабильности в аэропорту Кабула».

«Пакистанцы разделяют радость Азербайджана в связи с победой в 44-дневной Отечественной войне. Наши отношения в сфере безопасности также развиваются. Мы благодарны Азербайджану за поддержку в вопросе Кашмира и всегда готовы поддержать нашу братскую страну», — заявил посол.