У известной супермодели наступил 50-й день трезвости

Супермодель Крисси Тейген заявила, что не пьет 50 дней подряд. Звезда выложила ролик, на котором видно, что она готовится к тренировке, а рядом играют дети, дочь Луна и сын Майлз.

«Сегодня 50-й день моего периода трезвости! – заявила Крисси Тейген. – Это должен был почти год, но я несколько раз срывалась на вино в течение этого времени. Я до сих пор не знаю, буду ли когда-нибудь снова пить спиртное, но понимаю, что оно мне не нужно. Мне не становится веселее, я не танцую, я не расслабляюсь. Мне становится плохо, я засыпаю и просыпаюсь больной, пропустив ночь, которая должна была быть веселой».

Об отказе от спиртного Крисси Тейген объявила в декабре 2020 года, напоминает «Газета.ру». Тогда она сообщила, что не пьет уже четыре недели. Она объяснила, что ее натолкнула на это книга «Совсем как женщина: радикальное решение не пить в культурном пространстве» писательницы Холли Уайтекер.