Умер Жан-Поль Бельмондо

Умер актер Жан-Поль Бельмондо. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на его адвоката.
Актеру было 88 лет.
Жан-Поль Бельмондо — один из самых известных во Франции и за ее пределами актеров. Бельмондо впервые появился на киноэкране в 1957 году, а в 1959 году стал всемирно известен, сыграв в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» — манифесте французской «новой волны». Бельмондо работал с такими знаменитыми режиссерами, как Витторио Де Сика, Луи Маль, Франсуа Трюффо и Клод Шаброль. Он также был одним из самых коммерчески успешных французских актеров.