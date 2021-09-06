В Баку ожидается 27 градусов тепла

6 сентября, 13:33

Обнародована погода на завтра.

Как сообщили в МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Однако к ночи в некоторых местах возможны дожди, будет дуть усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит днем 19-22° тепла, днем 24-27°, в Баку ночью 20-22° тепла, днем 25-27°. Атмосферное давление повысится с 761 мм ртутного столба до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы и ливни, в том числе в некоторых районах Большого Кавказа и Лянкяране-Астаре. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем 26-31°, в горах ночью 7-12° тепла, днем 15-20°.

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Турция призвала Россию немедленно освободить задержанных в Крыму крымских татар

6 сентября, 10:38

Турция обеспокоена задержанием силами безопасности РФ в Крыму заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бильгич.

По его словам, Джелял был задержан в ходе рейда в его дом и увезен в неизвестном направлении. До сих пор от него нет никаких вестей, отметил Бильгич.

«Мы встревожены задержанием Наримана Джеляла и четырех других крымских татар и желаем их скорейшего возвращения в свои дома», — отметил пресс-секретарь МИД.

О задержании Джеляла ранее сообщил накануне в соцсетях спикер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Задержанный утром 4 сентября в собственном доме в селе Первомайское Симферопольского района первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял находится в здании «Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», – написал Чубаров.