МВД: проверка COVID-паспортов и удостоверений личности гражданскими лицами законна

6 сентября, 11:58

С первого сентября услугами крупных торговых центров, отелей и объектов общепита в Азербайджане могут пользоваться граждане, получившие первую дозу вакцины от коронавируса, сообщает Trend.

Наличие у них COVID-паспортов проверяют не сотрудники полиции, а гражданские лица. Они требуют у граждан не только COVID-паспорт, но и удостоверение личности.

Проверка документов граждан, посещающих указанные объекты, является законной, сказал завотделом по связям с общественностью МВД майор полиции Эльшад Гаджиев.

«При посещении крупных торговых центров, отелей и объектов общепита граждане должны иметь при себе не только COVID-паспорт, но и удостоверение личности. Ничего незаконного в том, что у гражданина на входе в вышеуказанные объекты требуют COVID-паспорт и удостоверение личности, нет. Удостоверение личности требуется для сверки с информацией, указанной в COVID-паспорте. Если у гражданина при себе нет этих документов, то он должен назвать свои имя, фамилию и отчество, после чего посредством мобильного приложения проводится проверка, прошел ли он вакцинацию от коронавируса», — сказал Гаджиев.

﻿

Турция призвала Россию немедленно освободить задержанных в Крыму крымских татар

6 сентября, 10:38

Турция обеспокоена задержанием силами безопасности РФ в Крыму заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бильгич.

По его словам, Джелял был задержан в ходе рейда в его дом и увезен в неизвестном направлении. До сих пор от него нет никаких вестей, отметил Бильгич.

«Мы встревожены задержанием Наримана Джеляла и четырех других крымских татар и желаем их скорейшего возвращения в свои дома», — отметил пресс-секретарь МИД.

О задержании Джеляла ранее сообщил накануне в соцсетях спикер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Задержанный утром 4 сентября в собственном доме в селе Первомайское Симферопольского района первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял находится в здании «Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», – написал Чубаров.