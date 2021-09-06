МВД: проверка COVID-паспортов и удостоверений личности гражданскими лицами законна

С первого сентября услугами крупных торговых центров, отелей и объектов общепита в Азербайджане могут пользоваться граждане, получившие первую дозу вакцины от коронавируса, сообщает Trend.

Наличие у них COVID-паспортов проверяют не сотрудники полиции, а гражданские лица. Они требуют у граждан не только COVID-паспорт, но и удостоверение личности.

Проверка документов граждан, посещающих указанные объекты, является законной, сказал завотделом по связям с общественностью МВД майор полиции Эльшад Гаджиев.

«При посещении крупных торговых центров, отелей и объектов общепита граждане должны иметь при себе не только COVID-паспорт, но и удостоверение личности. Ничего незаконного в том, что у гражданина на входе в вышеуказанные объекты требуют COVID-паспорт и удостоверение личности, нет. Удостоверение личности требуется для сверки с информацией, указанной в COVID-паспорте. Если у гражданина при себе нет этих документов, то он должен назвать свои имя, фамилию и отчество, после чего посредством мобильного приложения проводится проверка, прошел ли он вакцинацию от коронавируса», — сказал Гаджиев.