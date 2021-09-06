Вадим Трюхан: В Москве боятся сближения Анкары, Баку и Киева

Активное военное сотрудничество Анкары и Киева, что так беспокоит Москву, тем не менее, имеет отличные перспективы. По крайнее мере, данный факт красноречиво подчеркивает плотная совместная работа турецких и украинских военных инженеров по сборке турецких «Байрактаров», представленных на военном параде в Киеве. Это значит, что производство турецких беспилотников, как и заявлялось, уже начато в Украине. А новые модели турецких «Байрактаров» уже оснащены украинскими двигателями. При этом, вполне логично говорить о перспективном сотрудничестве с турецко-украинским блоком и ВПК Азербайджана. Ведь вполне очевидно, что опыт ВПК трех стран имеет свои сильные стороны и может как модернизировать, так наполнить совершенно новой техникой вооруженные силы каждого из стран-участников.

Военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном, Турцией и Украиной имеет огромнейшие перспективы. Уверенность в этом в беседе с Minval.az выразил украинский политолог, председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан.

По его словам, Украина уже восьмой год успешно сдерживает вооруженную агрессию такого мощного в военном плане государства, как Россия. При этом сила украинской армии и ее флота постоянно растёт. Военно-промышленный комплекс Украины получил второе дыхание — пущены в производство десятки, если не сотни, новейших образцов военной техники — начиная от средств противовоздушной обороны и бронетехники и заканчивая военными судами.

«Новый импульс получило также военно-техническое сотрудничество с ключевыми партнерами Украины, такими как Великобритания, США, Турция, Франция, Канада и др. На данный момент уже подписаны договора на совместное строительство новейших корветов и беспилотных летательных аппаратов с Турцией, ракетных катеров с Великобританией», — подчеркнул политолог.

Как рассказал Трюхан, Турция и Украина уже договорились о совместном строительстве корветов класса Ada по формуле 50:50. Эта программа фактически позволит воссоздать украинский флот и сделать его современным и технологично сильным. Аналогичные договора есть по беспилотникам, которые уже поступают в вооруженные силы Украины.

«И это все происходит несмотря на массированное давление Кремля на президента Эрдогана. Наши турецкие друзья показывают пример всем остальным нашим партнёрам, как нужно уметь держать удар и следовать своим собственным национальным интересам. Ведь сильная Украина — это фактор безопасности и стабильности в Черноморском регионе», — подчеркнул наш собеседник.

Он напомнил, что во время первого визита президента Зеленского в США было заключено несколько важных соглашений в сфере обороны и безопасности, в которых, в том числе речь идёт о совместных исследованиях, разработке и производстве новейших видов вооружения, не говоря уже о расширении поставок американского вооружения для нужд украинской армии.

Вместе с тем, наш собеседник выразил уверенность, что между Украиной и Азербайджаном давно сложились взаимовыгодные двусторонние отношения. Как, впрочем, и с Турцией. Потому, по его мнению, объединение технологического, финансового и человеческого потенциала на трёхстороннем уровне давно уже должно стоять в повестке дня переговоров на наивысшем уровне.

«Мы можем совместно работать в сферах ракетостроения, бронетехники, строить военные корабли, изготовлять стрелковое оружие, боеприпасы и так далее», — заметил эксперт.

Вместе с тем, по словам политолога, единственным сдерживающим фактором в регионе остается Россия и в Москве боятся сближения Анкары, Баку и Киева. Ярким фактом, подтверждающим эту аксиому, как утверждает Трюхан, стало «давление Кремля на Азербайджан», направленное на предупреждения возможной активной поддержки со стороны Баку запуска «Крымской платформы» – дипломатической площадки, призванной содействовать освобождению Крымского полуострова из-под российской оккупации.

Однако, по его словам, в Киеве уверены, что Баку, как и ранее, будет поддерживать усилия Украины по возобновлению территориальной целостности в полном объеме — как это всегда делала Украина относительно Нагорного Карабаха.

«Поэтому перспективы запуска своеобразного трио «Азербайджан — Турция — Украина» есть. Наступило время реализации этой полезной для народов всех трёх стран идеи», — резюмировал Вадим Трюхан.

В. Мансуров