«Почему все еще живы Тер-Петросян, Кочарян и Саргсян?»: тестовый рейс в аэропорт Физули вызвал истерию у армян

Приземление первого азербайджанского самолёта в Физули вызвала зависть и истерию у армян, а тема стала топовой в армянском сегменте соцсетей.

Напомним, вчера в Международном аэропорту Физули состоялось знаменательное событие: перед окончательной сдачей в эксплуатацию в первом аэропорту освобожденного Карабаха приземлился тестовый рейс, вылетевшего из Баку самого крупного пассажирского самолета «Азербайджанских Авиалиний» — Airbus A340-500. Символическим моментом стало то, что данный самолет носит название «KARABAKH» (самолеты во флоте AZAL названы в честь районов и городов Азербайджана).

Как пишут армянские пользователи, Азербайджан менее, чем за год реализовал не менее, чем 10 инфраструктурных проектов в освобожденных территориях: дорога в Шушу, тоннели, аэропорт в Физули и т.д.

А телеграм-канал Armenian Military Portal гневно возмущается бездарностью армянских лидеров: «Когда как за 30 лет после войны из серьезных инфраструктурных проектов на память приходит всего один — дорога через Карвачар (Кельбаджар – ред.)и то, благодаря Всеармянскому фонду и Бог знает с каким количеством коррупции.

В связи с этим вопрос: почему все еще жив Левон Тер- Петросян и разъезжает по Еревану в кадиллаке, когда как он был автором первых фальсифицированных выборов и поставил начало этой практике, которую далее усовершенствовал Кочарян и Саргсян?

И почему ещё жив Кочарян, который властвовал во времена такого подъема мировой экономики и потока денег, что мог реализовать и не такое? Но он предпочёл править как Нарцис, строя из себя князя, воруя и убивая, а сейчас с кучкой таких же как он строит из себя спасителя.

Или почему ещё жив Саргсян, чья семья довела коррупцию и кумовство в Армении до совершенства, и результатом их правления стал приход абсолютной бездарности как Пашинян?

Почему живы все эти люди? Почему из их колоссальных преступлений мы должны были потерять наших сыновей, а они должны ходить по земле?».