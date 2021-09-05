Хасбулатов: Последний удар по СССР был нанесен при подписании Беловежского соглашения

Последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал о том, кто, по его мнению, виновен в распаде СССР.

По его словам, попытки Михаила Горбачева внедрить в социалистическую систему капиталистические идеи привели к дефициту продовольствия в стране и к развалу страны.

Политик напомнил про 1918 год, когда в результате войны Россия столкнулась с различными вызовами, в том числе с проблемой обеспечения населения продуктами питания.

«А здесь что? На ровном месте создал проблему [Горбачев] и подвел страну к развалу», — сказал Хасбулатов, слова которого приводит «Газета.ру».

При этом он добавил, что «предпоследний удар» по СССР нанесли члены ГКЧП, а последний был нанесен в результате подписания Беловежского соглашения.

По словам Хасбулатова, если бы экс-президент СССР сфокусировался бы только на экономических преобразованиях, то ситуация могла бы сложиться иначе.