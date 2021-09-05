Рамзан Кадыров потребовал искоренить денежные поборы в школах Чечни

5 сентября, 09:29


Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в школах республики необходимо искоренить любого рода взимание денежных средств с родителей, в том числе на приобретение книг и косметический ремонт помещений. Об этом он сообщил в ходе совещания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Ни по одному направлению дети в школу деньги приносить не должны, даже если по своей инициативе хотят какой-то праздник устроить. Пусть устраивают в ресторане или у себя дома, в школах для этих целей сборы денежных средств устраивать не надо позволять. Мы сами можем обеспечить школы необходимыми условиями, будь то закупка книг или косметический ремонт. Родители не должны платить», — сказал Кадыров.

Глава региона призвал родителей в случае просьбы сдать деньги обращаться к ответственным лицам, которые в свою очередь проведут проверку. «Если нет ремонта в школе, она оказалась не готова к учебному году — руководство школы должно смениться», — добавил он.

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Самолет AZAL совершил первую посадку в международном аэропорту Карабаха

5 сентября, 11:18


Сегодня в Международном аэропорту Физули состоялось знаменательное событие. Перед окончательной сдачей в эксплуатацию в первом аэропорту освобожденного Карабаха приземлился тестовый рейс, вылетившего из Баку самого крупного пассажирского самолета «Азербайджанских Авиалиний» — Airbus A340-500.

Об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

Символическим моментом стало то, что данный самолет носит название «KARABAKH» (самолеты во флоте AZAL названы в честь районов и городов Азербайджана).

Помимо этого, сегодня в аэропорту Физули приземлился и один из крупнейших грузовых самолетов – Boeing 747-400, принадлежащий азербайджанской авиакомпании Silk Way. Этим самолетом впервые в Карабах были доставлены грузы авиасообщением.

Время полета по маршруту Баку-Физули на пассажирском самолете составило около 35 минут.

«Все это стало возможным благодаря непосредственному контролю над строительством со стороны президента Ильхама Алиева. Как отметил глава государства, этот аэропорт станет воздушными воротами в Карабах. Хочу отметить, что несмотря на короткие сроки аэропорт в Физули был построен со всеми высокими требованиями, предъявляемыми международным аэропортам», — сказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

В Международном аэропорту в Физули сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса длиной 3000 метров и шириной 60 метров. ВПП полностью оснащена инструментальными системами посадки и навигации, светотехнической, первичной и вторичной радиолокационной системой для обеспечения безопасности полетов по всем требованиям ИКАО. Это позволит аэропорту принимать любой тип самолетов. Площадь перрона составляет 60 тысяч квадратных метров.