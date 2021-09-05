Экс-помощник Горбачева: Главная причина распада СССР — дефицит продовольствия



Сегодня в Международном аэропорту Физули состоялось знаменательное событие. Перед окончательной сдачей в эксплуатацию в первом аэропорту освобожденного Карабаха приземлился тестовый рейс, вылетившего из Баку самого крупного пассажирского самолета «Азербайджанских Авиалиний» — Airbus A340-500.

Об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

Символическим моментом стало то, что данный самолет носит название «KARABAKH» (самолеты во флоте AZAL названы в честь районов и городов Азербайджана).

Помимо этого, сегодня в аэропорту Физули приземлился и один из крупнейших грузовых самолетов – Boeing 747-400, принадлежащий азербайджанской авиакомпании Silk Way. Этим самолетом впервые в Карабах были доставлены грузы авиасообщением.

Время полета по маршруту Баку-Физули на пассажирском самолете составило около 35 минут.

«Все это стало возможным благодаря непосредственному контролю над строительством со стороны президента Ильхама Алиева. Как отметил глава государства, этот аэропорт станет воздушными воротами в Карабах. Хочу отметить, что несмотря на короткие сроки аэропорт в Физули был построен со всеми высокими требованиями, предъявляемыми международным аэропортам», — сказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

В Международном аэропорту в Физули сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса длиной 3000 метров и шириной 60 метров. ВПП полностью оснащена инструментальными системами посадки и навигации, светотехнической, первичной и вторичной радиолокационной системой для обеспечения безопасности полетов по всем требованиям ИКАО. Это позволит аэропорту принимать любой тип самолетов. Площадь перрона составляет 60 тысяч квадратных метров.