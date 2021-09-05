Экс-помощник Горбачева: Главная причина распада СССР — дефицит продовольствия

Проблема с продовольствием стала главной причиной развала СССР, заявил в беседе с порталом «Лента.ru» экс-помощник главы государства Михаила Горбачева по экономике Олег Ожерельев.
По его мнению, несмотря на реализацию реформ в Советском Союзе в эпоху перестройки, дефицит привел к катастрофическим последствиям.
«Почему сотни тысяч людей вышли на Манежную площадь в 1990 году? Вовсе не из-за отсутствия у Горбачева диктаторских способностей или недостатка демократии. А по причине дефицита продовольствия. Магазины стояли пустые, продуктов не достать», — утверждает Ожерельев.
Бывший помощник Горбачева считает, что решающую роль в «похоронах СССР» сыграло сельское хозяйство.
«Была упущена возможность своевременного упорядоченного перехода аграриев к рыночным формам воспроизводства», — пояснил собеседник.
Ожерельев предположил, что при наличии продовольствия в магазинах советскому руководству удалось бы избежать распада страны.