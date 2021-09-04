Посвященный Шуше фильм был представлен на Международном фестивале

5 сентября, 00:51

В Турции завершился первый Международный фестиваль короткометражных фильмов диаспор.

Об этом сообщает Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Для показа на фестивале жюри отобрало 24 фильма, в том числе и работу азербайджанского режиссера Назима Шарбатова под названием «28». Короткометражка рассказывает о живущей в Нидерландах журналистке Хатире Сардаргызы, которая в 12 лет получила тяжелую психологическую травму во время Первой Карабахской войны, а спустя 28 лет смогла вернуться в родную Шушу.

Турецкие телезрители с интересом встретили фильм.

Отметим, что «28» создан при поддержке Госкомитета и Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии. Сценаристами являются Орхан Бахадырсой и Хатира Сардаргызы, которая вместе с Нурай Мамедзаде исполнили главные роли.

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СМИ: Пашинян поручил заняться подготовкой мирного соглашения с Азербайджаном

4 сентября, 11:04

В Армении ведется активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом, как передает Minval.az, сообщила ереванская газета «Паст».

«В эти дни в аппарате правительства, особенно в Министерстве иностранных дел, ведется довольно активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения. По поручению Никола Пашиняна, специалисты МИД совместно с аппаратом правительства в последние дни проводят углубленные исследования, пытаясь найти прецеденты для такого документа, а также подготовиться к возможным переговорам перед подписанием. Процесс осуществляется с ведома и при участии Кремля, и первые обсуждения документа могут начаться в октябре», — отмечает издание.