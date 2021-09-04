Талибы начали наступление на административный центр Панджшера

Боевики радикального афганского движения «Талибан» начали в субботу массированное наступление на административный центр неподконтрольной им провинции Панджшер город Базарак, сообщает AfghanUrdu — страница в Twitter на языке урду, которая анонсирует себя как «Правдивые новости, аналитика и информация из Афганистана».

«Сейчас талибы наступают на столицу (Панджшера) Базарак с трех направлений. Талибан присутствует в Панджшере и движется к столице», — говорится в сообщении.

Ранее талибы заявили, что уже контролируют четыре из семи районов провинции: Хендж, Париян, Шотул и Аннаба.

В пятницу агентство Reuters со ссылкой на источник в «Талибане» проинформировало о том, что, по заявлениям радикалов, им удалось полностью взять под свой контроль мятежную провинцию. Между тем источник ТАСС в регионе сообщил, что силы национального сопротивления опровергают эту информацию.