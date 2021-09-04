Азербайджан выразил протест России

4 сентября, 16:10

Начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева прокомментировала указание на официальном сайте Единой торговой информационной системы России (zakupki.gov.ru) сепаратистской «Нагорно-Карабахской Республики» в связи с объявлением о тендере по обеспечению временно размещенных на территории Азербайджана миротворцев.

МИД Азербайджана, по не словам, «немедленно направило России протест по дипломатическим каналам».

«До сведения противоположной стороны было доведено то, что подобная ошибочная информация не соответствует духу дружеских отношений и сотрудничества между двумя странами.

Противоположная сторона, в свою очередь, отметила, что проблема является технической ошибкой, и сообщила, что будут предприняты соответствующие шаги для ее устранения, а также то, что в будущем будут внимательно относиться к подобным вопросам», — заявила Абдуллаева.

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СМИ: Пашинян поручил заняться подготовкой мирного соглашения с Азербайджаном

4 сентября, 11:04

В Армении ведется активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом, как передает Minval.az, сообщила ереванская газета «Паст».

«В эти дни в аппарате правительства, особенно в Министерстве иностранных дел, ведется довольно активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения. По поручению Никола Пашиняна, специалисты МИД совместно с аппаратом правительства в последние дни проводят углубленные исследования, пытаясь найти прецеденты для такого документа, а также подготовиться к возможным переговорам перед подписанием. Процесс осуществляется с ведома и при участии Кремля, и первые обсуждения документа могут начаться в октябре», — отмечает издание.