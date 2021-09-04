Азербайджан выразил протест России

Начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева прокомментировала указание на официальном сайте Единой торговой информационной системы России (zakupki.gov.ru) сепаратистской «Нагорно-Карабахской Республики» в связи с объявлением о тендере по обеспечению временно размещенных на территории Азербайджана миротворцев.

МИД Азербайджана, по не словам, «немедленно направило России протест по дипломатическим каналам».

«До сведения противоположной стороны было доведено то, что подобная ошибочная информация не соответствует духу дружеских отношений и сотрудничества между двумя странами.

Противоположная сторона, в свою очередь, отметила, что проблема является технической ошибкой, и сообщила, что будут предприняты соответствующие шаги для ее устранения, а также то, что в будущем будут внимательно относиться к подобным вопросам», — заявила Абдуллаева.