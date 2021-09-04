Талибы взяли под контроль два стратегически важных района в Панджшере

Представители радикального афганского движения «Талибан» заявили, что под их контроль перешли стратегически важный район Панджшера Хиндж, а также район Аннаба. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в результате инцидентов со стрельбой в воздух в Афганистане погибли 17 человек, еще 41 человек получил ранения.

Накануне представитель движения «Талибан» Билал Карими написал в своем Twitter, что талибы полностью контролируют последнюю неподконтрольную им провинцию Афганистана — Панджшер.