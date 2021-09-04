Талибы взяли под контроль два стратегически важных района в Панджшере

4 сентября, 11:15

Представители радикального афганского движения «Талибан» заявили, что под их контроль перешли стратегически важный район Панджшера Хиндж, а также район Аннаба. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в результате инцидентов со стрельбой в воздух в Афганистане погибли 17 человек, еще 41 человек получил ранения.

Накануне представитель движения «Талибан» Билал Карими написал в своем Twitter, что талибы полностью контролируют последнюю неподконтрольную им провинцию Афганистана — Панджшер.

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СМИ: Пашинян поручил заняться подготовкой мирного соглашения с Азербайджаном

4 сентября, 11:04

В Армении ведется активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом, как передает Minval.az, сообщила ереванская газета «Паст».

«В эти дни в аппарате правительства, особенно в Министерстве иностранных дел, ведется довольно активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения. По поручению Никола Пашиняна, специалисты МИД совместно с аппаратом правительства в последние дни проводят углубленные исследования, пытаясь найти прецеденты для такого документа, а также подготовиться к возможным переговорам перед подписанием. Процесс осуществляется с ведома и при участии Кремля, и первые обсуждения документа могут начаться в октябре», — отмечает издание.