Очень красивая сказка об Армении – Филипп Экозьянц

3 сентября, 16:26

Пишет Айрапетян Абгар Карапетович, академик, доктор экономических наук, человек в почтенном возрасте и, безусловно, достойных знаний. Обратимся к его исторической справке об Армении и армянском народе и посмотрим, на чем основано его утверждение о том, что армянский народ является древнейшим в мире.

Для начала Абгар Карапетович цитирует австрийского историка Элизабет Бауэр: «Несмотря на то, что об Армении известно мало, Европа, с точки зрения культурного наследия, в большом долгу перед ней. На заре истории Армения была одной из колыбелей цивилизации… В первом тысячелетии до н.э. экономика, искусство и традиции Армении были настолько развиты, что ее культура стимулировала Египет, Грецию и Рим как материально, так и духовно».
Как же так: «об Армении известно мало», но, почему-то, точно известно, что «её культура стимулировала Египет, Грецию, Рим как материально, так и духовно».

Скажу больше: об Армении доримских времен неизвестно ничего: ни о литературе, ни об архитектуре, ни о живописи, ни даже об одежде, которую носили эти «доримские» армяне. О какой «культурной стимуляции» пишет Элизабет, это — загадка. Но еще большей тайной окутан следующий её вывод: «армяне существовали уже тысячи лет, когда Рим и Афины еще не существовали; она была могущественна и сильна в то время, когда цивилизация Египта и Ассирии уже исчезла, стертая веками». Неужели, наконец-то, найдены книги по древне-армянскому военному искусству, управлению государством, карты армянских картографов второго тысячелетия до нашей эры, списки побед, захваченных городов и крепостей, ежегодные отчеты о сборе зерновых?!. Нет, ничего не найдено. Ничего не было и нет.

Ответ на все наши вопросы сам Абгар Карапетович легко уместил в трех предложениях: «В основе происхождения Армении и армянского народа лежит библейская легенда о спасении Ноя и его семьи на вершине горы Арарат. Книга Бытия называет потомство Ноя по именам и указывает первоначальное расселение этого потомства близ горы Арарат. Эти сведения сообщаются древними халдейскими, сирийскими и греческими историками.»

Итак, в начале был древнееврейский миф. А греки и сирийцы, которые этот миф тиражировали, были названы историками, а все, что они написали — историей. Вот и вся немудрёная схема.

И теперь у нас — то есть, у тех, кто интересуется реальной историей Армении и армянского народа, — никаких вопросов нет ни к академику Айрапетяну, ни к австрийскому историку Элизабет Бауэр-Мандорфф, поскольку он сами признают, что историей Армении и армянского народа они называют древнееврейский миф о потопе, то есть, сказку. Очень красивую сказку, как и все порожденные ею последующие сказки об Армении (и не только о ней, родимой). И эти сказки, возможно, достойны Пулитцеровской премии, но они точно не являются историей Армении и армянского народа.

p.s. Дойдем и до потопа, это будет не менее захватывающе.

Филипп Экозьянц

Оригинал

﻿

Скандальные формулировки на сайте «госзакупок» России

3 сентября, 15:15

Российские государственные структуры в очередной раз позволили себе недопустимые выпады против территориальной целостности Азербайджана. Как сообщает Minval.az, в Единой информационной системе правительства России, в разделе «Закупки», размещён заказ минобороны РФ на обслуживание российского миротворческого контингента, где карабахский регион Азербайджана в следующей редакции: «Оказание услуг по организации и проведению комплексного обслуживания казарменно-жилищного фонда военных городков Министерства обороны Российской Федерации, расположенных на территории Республики Нагорный Карабах». О том, что это территория Азербайджана, не упоминается вообще. Отметим, что подобные формулировки противоречат и международному праву, и мандату миротворцев, и даже официальной позиции самой РФ, которая признавала и признает Азербайджан в границах, включающих Карабах.

Наш комментарий

Появление выражения «Республика Нагорный Карабах» на сайте российской правительственной структуры является открытым выпадом против территориальной целостности Азербайджана. Речь, напомним, идет о правительственной структуре, а не сообществе в соцсетях или даже информационном портале. Формулировки, приводимые здесь, должны по крайней мере соответствовать официальной позиции РФ.

Здесь можно, конечно, посоветовать авторам этого объявления ознакомиться с позицией собственной страны или хотя бы прочитать ответ президента РФ Владимира Путина на его ежегодной пресс-конференции в декабре 2020 года, где глава РФ отметил, что «с международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, эти все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской Республики», «сама Армения независимость Нагорного Карабаха не признала», и «Нагорный Карабах с точки зрения международного права — тоже Азербайджан». Но вот насколько здесь речь идет о небрежности, а насколько — о намеренной и открытой провокации?

Можно, конечно, поспорить, насколько можно объяснить «небрежностью» появление в 2018 году в официальном «Вестнике Евразийской экономической комиссии» карты Армении с «включением» оккупированных на тот момент территорий Азербайджана. Тем более что ЕЭК карты исправила и принесла официальные извинения. Но вот после развёртывания в Карабахе миротворческого контингента «странностей» и «небрежностей», да еще к тому же направленных в одну сторону, слишком много. Достаточно вспомнить, как в феврале 2021 года МЧС России многократно «корректировало» свой пресс-релиз об отправке в Карабах гуманитарной помощи. Но здесь уже куда более серьезный уровень провокации, чем дискуссия, следует ли в российских релизах писать «Ханкенди» или «Степанакерт».

А тогда уже не получится не озвучить совсем уж неприятный вопрос: как это понимать? Россия, учитывая всю деликатность ситуации, не удосужилась проинструктировать насчёт приемлемых и неприемлемых формулировок хотя бы авторов официальных объявлений и релизов на государственных сайтах?

Намеренно оставим в стороне гадание, к каким итогам войны готовились в некоторых московских кабинетах осенью 2020 года, ждали ли там оккупации Арменией новых территорий Азербайджана и прогнозировали ли какие-то решения по «статусу Карабаха». Просто со дня подписания трёхстороннего заявления прошло уже достаточно времени, чтобы привыкнуть к тому, что уже никакой «Республики Нагорный Карабах» не существует, а вопрос статуса отправился в мусорную корзину. Понятно, что подобные булавочные уколы вряд ли поставят под вопрос границы и территориальную целостность Азербайджана. Но вот подорвать доверие к российской миротворческой операции они вполне могут. Особенно если не последует «работы над ошибками» уже со стороны властей РФ.

Нурани

P.S.: Редакция Minval.az отправила официальный запрос в посольство РФ в Азербайджане для разъяснения ситуации.