Очень красивая сказка об Армении – Филипп Экозьянц

Пишет Айрапетян Абгар Карапетович, академик, доктор экономических наук, человек в почтенном возрасте и, безусловно, достойных знаний. Обратимся к его исторической справке об Армении и армянском народе и посмотрим, на чем основано его утверждение о том, что армянский народ является древнейшим в мире.

Для начала Абгар Карапетович цитирует австрийского историка Элизабет Бауэр: «Несмотря на то, что об Армении известно мало, Европа, с точки зрения культурного наследия, в большом долгу перед ней. На заре истории Армения была одной из колыбелей цивилизации… В первом тысячелетии до н.э. экономика, искусство и традиции Армении были настолько развиты, что ее культура стимулировала Египет, Грецию и Рим как материально, так и духовно».

Как же так: «об Армении известно мало», но, почему-то, точно известно, что «её культура стимулировала Египет, Грецию, Рим как материально, так и духовно».

Скажу больше: об Армении доримских времен неизвестно ничего: ни о литературе, ни об архитектуре, ни о живописи, ни даже об одежде, которую носили эти «доримские» армяне. О какой «культурной стимуляции» пишет Элизабет, это — загадка. Но еще большей тайной окутан следующий её вывод: «армяне существовали уже тысячи лет, когда Рим и Афины еще не существовали; она была могущественна и сильна в то время, когда цивилизация Египта и Ассирии уже исчезла, стертая веками». Неужели, наконец-то, найдены книги по древне-армянскому военному искусству, управлению государством, карты армянских картографов второго тысячелетия до нашей эры, списки побед, захваченных городов и крепостей, ежегодные отчеты о сборе зерновых?!. Нет, ничего не найдено. Ничего не было и нет.

Ответ на все наши вопросы сам Абгар Карапетович легко уместил в трех предложениях: «В основе происхождения Армении и армянского народа лежит библейская легенда о спасении Ноя и его семьи на вершине горы Арарат. Книга Бытия называет потомство Ноя по именам и указывает первоначальное расселение этого потомства близ горы Арарат. Эти сведения сообщаются древними халдейскими, сирийскими и греческими историками.»

Итак, в начале был древнееврейский миф. А греки и сирийцы, которые этот миф тиражировали, были названы историками, а все, что они написали — историей. Вот и вся немудрёная схема.

И теперь у нас — то есть, у тех, кто интересуется реальной историей Армении и армянского народа, — никаких вопросов нет ни к академику Айрапетяну, ни к австрийскому историку Элизабет Бауэр-Мандорфф, поскольку он сами признают, что историей Армении и армянского народа они называют древнееврейский миф о потопе, то есть, сказку. Очень красивую сказку, как и все порожденные ею последующие сказки об Армении (и не только о ней, родимой). И эти сказки, возможно, достойны Пулитцеровской премии, но они точно не являются историей Армении и армянского народа.

p.s. Дойдем и до потопа, это будет не менее захватывающе.

Филипп Экозьянц

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