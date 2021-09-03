Ранее уже битого до полусмерти Мирзояна предали анафеме за провальные переговоры в Москве

Поездка министра иностранных дел Арарата Мирзояна в Москву, по всей видимости, должна была продемонстрировать «бойцовские качества» бывшего спикера парламента во внешней политике Армении, если со внутрипарламентской у него получалось, скажем, не очень.

С другой стороны, вполне уместно предложить, что ввиду провальной внешней политики Армении и большой текучки кадров в лице глав МИД страны, Мирзоян оказался чуть не единственным кандидатом на этот ответственный пост в стране. По крайне мере, все предыдущие министры внешнеполитического ведомства Армении уходили достаточно шумно и «с треском», рассказывая напоследок про сложный характер премьер-министра Пашиняна, которому не угодишь ни в чем.

Между тем, Москва оказалось первой дипломатической площадкой, которую посетил в своем новом качестве Мирзоян, а визит его, в целом, оказался весьма предсказуем и ожидаем. Те же жалобы и сетования на действия «несоблюдающего пункты трехстороннего соглашения Азербайджана», что стали в последнее время в армянской политике заезженном клише. Уж очень однообразны и очевидны попытки Еревана свести на нет всю позитивную работу в рамках процесса мирного урегулирования, представить виноватым Азербайджан, а Ереван – терпеливым и усердно стремящимся к переговорам.

Конечно, такой стиль поведения для Еревана как вызубренная мантра – за 30 лет Ереван очень хорошо научился называть черное белым, и Мирзоян этой тактике был обучен, еще находясь на посту главы парламента Армении. И отметим, что за столь хорошо отработанную тактику лжи и введения в заблуждения сей товарищ не так давно уже был бит до полусмерти разъяренными согражданами в центре Еревана – в аккурат после капитуляции Армении в 44-дневной войне. Такое сложно забыть.

Поездка Мирзояна в Москву доказала еще раз, что Армения по-прежнему использует в своей внешней политике примитивный и одиозный реваншизм, а других – более цивилизованных дипломатических инструментов — будет по-прежнему избегать. Об этом в беседе с Minval.az сказал казахстанский политолог Азат Ахметов, комментируя визит Арарата Мирзояна в Россию.

По мнению Азата Ахмедова, вполне очевидно, что Армения не настроена на мирный диалог с Азербайджаном, если использует методы кляузничества и наушничества против своего соседа.

«Визит журналистов из Средней Азии на освобожденные территории Азербайджана показал, как сильно тюркское единство, а Армения, напротив, демонстрирует, насколько она далека от процессов интеграции на Южном Кавказе», — отметил политолог.

По словам Ахметова, заявления Мирзояна о том, что Баку не выполняет взятые им же обязательства по трехстороннему заявлению – довольно примитивная и неубедительная манипуляция, откровенно притянутая за уши.

«Вполне же очевидно, что Баку нет смысла подрывать процесс переговоров, работы по демаркации и делимитации границ какими-то вооруженными провокациями. Баку стремится к скорейшему налаживанию спокойной жизни в регионе, это прочитывается в каждом действие Азербайджана, и очень глупо полагать, что никто этого не замечает», — отметил казахстанский политолог.

При этом, как отметил Ахметов, российские журналисты с большим скепсисом отнеслись к версии Мирзояна о несоблюдении договоренностей со стороны Баку. Как отмечается в российских СМИ, Лавров поддержал Мирзояна лишь по одному вопросу, а по всем остальным воздержался даже от комментариев.

«С другой стороны, мы можем с удивлением наблюдать, как сильны реваншистские настроения в Армении, если на самого Мирзояна посыпались упреки и обвинения в том, что он «недостаточно» представил армянские интересы в Москве. Так, по словам эксперта, в парламенте Армении действиям Мирзояна устроили настоящий разнос, обвинив его в том, что он не верно интерпретировал проблему статуса «армянского НКР» и, дескать, не поднял все злободневные вопросы на этот счет. То есть, действительно диву даешься градусу армянского политшовинизма, если наговорившего столько негативного в адрес Азербайджана Мирзояна все равно обвиняют в «недоучете» интересов Армении в Москве! Как видите, реваншисты в Ереване все равно недовольны. Тогда спрашивается, чего вообще, в принципе, добиваются горе-политики в Армении, которых, очевидно, устраивает только состояние войны и радикальной риторики? Ведь всем понятно, что жить в мире они явно не хотят», — заключил Азат Ахметов.

В. Мансуров