Жириновский огрызнулся теперь на Казахстан

Скандальный российский политик Владимир Жириновский огрызнулся в адрес Казахстана. По словам лидера ЛДПР, «именно русские построили города в бывшей союзной республике».

«Кричат нам: «Русские свиньи!» или заставляют отказаться от того, что русские построили Казахстан. Я оттуда, я говорю, русские построили все города в Казахстане, заводы, фабрики, университеты, музеи. Все! Они в степи были, они — кочевники, они в юрте!» — сказал Жириновский в программе пропагандиста Владимира Соловьева на телеканале «Россия-1».

«В Казахстане может начать зреть свой собственный «Талибан» во главе с людьми из глухой провинции, которые не знают истории, не готовы к цивилизованному миру, которые хотят жить по средневековым заветам предков, которым ближе степная конница, чем технологии», — заявил Жириновский.

Он рассказал, что уехал из Казахстана в 1964 году, так как уже тогда видел, что у «русского парня нет там никаких перспектив». По словам политика, раньше в республике борьба с русскими велась «тихо», однако спустя годы этот процесс может усилиться, принять «острые формы».

Заявления депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского о Казахстане не нужно воспринимать всерьез. Такое мнение выразил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев, передает Azattyq Rýhy.

«Нам уже давно нужно перестать серьезно относиться к публичным заявлениям Жириновского о Казахстане. Тут такое сплошное шоу, никакой политики. Естественно, попытка заработать очки у электората перед выборами. Вот и все. Слушать его нужно не с карандашом, а с попкорном в руках. Что касается государственной политики в языковом вопросе, в вопросе межэтнических отношений, то президент расставил в этой теме все точки над i и закрыл тему», — заявил Абаев в эфире «Открытого диалога 2.0», опубликованного в Facebook ведущего Александра Трухачева.