Отцу Эми Уайнхаус не по душе идея съемок фильма о дочери

2 сентября, 00:45

Отец певицы Эми Уайнхаус выступил против создания фильма о дочери компанией Halcyon Studios. Студия планировала экранизировать книгу писательницы Дафны Барак «Спасти Эмми». Однако, как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на TMZ, родитель артистки собирается воспрепятствовать съемкам ленты, потому что в настоящее время сам разрабатывает биографическую картину в честь дочери.

«Такое на 100 процентов запрещено», — заявил Митч Уайнхаус, когда речь зашла о проекте Halcyon Studios. Известно, что мужчина владеет правами на интеллектуальную собственность покойной певицы.

Эми Уайнхаус скончалась в июле 2011 года от сердечного приступа, вызванного алкогольной интоксикацией. На момент смерти исполнительнице было 27 лет.

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Акар: Мы вносим вклад в мир в Азербайджане

1 сентября, 20:27

“Мы вносим вклад в мир в Азербайджане, Ливии, Катаре и других местах”.

Об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал в Кайсери во время выступления на церемонии приветствия членов экипажа, выполнявшего эвакуационные работы в Афганистане.

«Выполняя эти работы, мы с уважением относимся к суверенитету, правам, границам наших соседей. Наша единственная цель – безопасность нашего народа и страны, мы стараемся ради этого. В рамках двусторонних отношений с миссиями НАТО, ООН, ЕС, ОБСЕ Вооруженные силы Турции вносят вклад в мировой и региональный мир в Азербайджане, Ливии, Катаре, Сомали, Боснии и Герцеговине, Косово и др. Мы поддерживаем справедливую борьбу дружеских и братских стран», — отметил он (цитата по «Анадолу»).

Хулуси Акар выразил признательность сторонам, оказавшим содействие процессу эвакуации: «Выражаю признательность поддерживающему ВС Турции в процессе эвакуации местному персоналу, союзникам по НАТО во главе с США, Великобританией и Германией, обеспечившим выделение самолета и иную поддержку, выражаю признательность Пакистану и Таджикистану за искреннее сотрудничество. Особую благодарность я выражаю нашим героическим братьям — азербайджанским солдатам, с которыми вместе несли службу в Кабуле, министерствам во главе с МИД и МВД за сотрудничество в процессе эвакуации», — сказал министр.