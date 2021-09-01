Отцу Эми Уайнхаус не по душе идея съемок фильма о дочери

Отец певицы Эми Уайнхаус выступил против создания фильма о дочери компанией Halcyon Studios. Студия планировала экранизировать книгу писательницы Дафны Барак «Спасти Эмми». Однако, как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на TMZ, родитель артистки собирается воспрепятствовать съемкам ленты, потому что в настоящее время сам разрабатывает биографическую картину в честь дочери.

«Такое на 100 процентов запрещено», — заявил Митч Уайнхаус, когда речь зашла о проекте Halcyon Studios. Известно, что мужчина владеет правами на интеллектуальную собственность покойной певицы.

Эми Уайнхаус скончалась в июле 2011 года от сердечного приступа, вызванного алкогольной интоксикацией. На момент смерти исполнительнице было 27 лет.