Лавров прокомментировал возможный переход в Госдуму

1 сентября, 16:55

Министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможном переходе в Госдуму, заявил, что не будет гадать о результатах предстоящих выборов. Слова главы МИД прозвучали в ходе его выступления перед студентами МГИМО по случаю начала учебного года, сообщает РИА «Новости».

Лавров участвует в осенних выборах в Госдуму в первой пятерке от партии «Единая Россия». Помимо главы российского внешнеполитического ведомства, туда также вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, а также сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.

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Помощник президента Шахмар Мовсумов разъясняет ситуацию с новыми карантинными ограничениями

1 сентября, 17:35


С 1 сентября для входа в крупные торговые центры, гостиницы, кафе, рестораны и другие объекты общественного питания у граждан в обязательном порядке будет требоваться COVID- паспорт. До 1 октября лица, привившиеся одной из двух доз, могут входить в объекты общественного питания, предъявив COVID- паспорт.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана – завотделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов в интервью «АзерТадж».

Он отметил, что согласно решению оперативного штаба при Кабинете Министров, с 1 октября услугами крупных торговых центров, гостиниц, кафе, ресторанов и других объектов общественного питания смогут воспользоваться только лица, привившиеся обеими дозами вакцины.

Мовсумов также отметил, что для входа в рестораны и кафе, работающие на открытом воздухе, наличие у граждан COVID- паспорта или сертификата об иммунитете не требуется. В общественном транспорте нет каких-либо ограничений в связи с COVID- паспортом, пассажиры только обязаны использовать медицинскую маску.

При этом он отметил, что каких-либо ограничений, связанных с паспортом COVID-19 в общественном транспорте, нет.

Помощник президента добавил, что пассажиров просят использовать только медицинские маски.