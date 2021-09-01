Боррель считает, что ЕС должен стать более независимым от США



События в Афганистане показали, что Европа должна стремиться к большей стратегической автономии, повышать свою военною мощь, чтобы быть более независимой от США, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Сроки и характер выхода из Афганистана определялись в Вашингтоне. Мы, европейцы, оказались в зависимости от решений США не только в вопросе эвакуации из Кабула, но и в более широком смысле», — написал Боррель в статье, опубликованной в среду в New York Times.

По его словам, Европа должна больше инвестировать в свои возможности в сфере безопасности, мыслить и действовать стратегически. «Для этого нам, прежде всего, необходимо общее понимание угроз, с которыми мы сталкиваемся, и видение того, как с ними справиться — общая стратегическая культура. В связи с этим ЕС работает над «Стратегическим компасом» – документом, который определит наши амбиции в вопросах безопасности и обороны на ближайшие 5-10 лет», — написал Боррель.

Он добавил, что европейские страны, в частности, обсуждают формирование сил быстрого реагирования в ЕС из пяти тысяч военных. ЕС также намерен инвестировать восемь миллиардов евро в ближайшие шесть лет для финансирования разработок, которые должны усилить обороноспособность союза.

«Более автономный стратегически, более мощный в военном плане Европейский союз сможет лучше реагировать на вызовы в соседних и других регионах», — уверен Боррель. По его мнению, такое усиление ЕС станет благом и для США, и будет отвечать интересам НАТО.