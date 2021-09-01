Путин заявил о реализации своей мечты

Президент России Владимир Путин поздравил российских школьников с 1 сентября. В ходе встречи с учащимися российский лидер признался, что в детстве мечтал стать моряком, а также летчиком и разведчиком.

«Мне удалось добиться того, о чем я мечтал. Многие мальчишки хотят быть то моряком, то летчиком. Потом разведчиком. Я [тоже] хотел быть. И я реализовал этот план. Так жизнь сложилась. Иногда я даже удивляюсь — как так получилось? Это вообще-то сложное дело. Нельзя просто прийти и сказать — хочу быть разведчиком. И тебя возьмут в разведку. Так не бывает, но у меня получилось», — сказал Владимир Путин.