Путин заявил о реализации своей мечты

1 сентября, 12:21

Президент России Владимир Путин поздравил российских школьников с 1 сентября. В ходе встречи с учащимися российский лидер признался, что в детстве мечтал стать моряком, а также летчиком и разведчиком.

«Мне удалось добиться того, о чем я мечтал. Многие мальчишки хотят быть то моряком, то летчиком. Потом разведчиком. Я [тоже] хотел быть. И я реализовал этот план. Так жизнь сложилась. Иногда я даже удивляюсь — как так получилось? Это вообще-то сложное дело. Нельзя просто прийти и сказать — хочу быть разведчиком. И тебя возьмут в разведку. Так не бывает, но у меня получилось», — сказал Владимир Путин.

﻿

АрмСМИ лопаются от зависти: Богатое освещение города Шуша, залитого азербайджанскими огнями, видно даже из Ханкенди

1 сентября, 11:14

Молниеносные восстановительные работы, которые ведутся Азербайджаном в освобожденном Карабахе, находятся под пристальным вниманием армянских СМИ. Как пишет ереванская газета «Грапарак», Азербайджан развернул масштабное строительство в Шуше.

«Помимо дорог и тоннелей, построена высоковольтная подстанция. Всего в нескольких метрах от построенной в советское время подстанции на ведущей в Шушу дороге за несколько месяцев была построена подстанция, питающая и освещающая город», – пишет издание.

Газета отмечает, что богатое освещение Шуши, залитого азербайджанскими огнями, видно даже из Ханкенди.

«А дорога находится под контролем российских и азербайджанских пограничников. Российские пограничники проверяют паспорта въезжающих в город под неусыпным присмотром азербайджанских солдат», — пишет газета.