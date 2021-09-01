Владимир Путин ностальгирует по Российской империи и СССР

Президент РФ Владимир Путин 1 сентября посетил Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке и пообщался с учащимися.

В числе прочего Путин рассказал, что в России могли бы проживать до полумиллиарда человек, если бы не два события — революция 1917 года и распад СССР.

«На протяжении прошлого века дважды рассыпалась российская государственность. После революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование, Россия потеряла колоссальные территории на западе, на севере, постепенно восстановилась. А потом произошло еще и крушение Советского Союза.

Надо внимательно это проанализировать, что было триггером к этим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы под 500 миллионов человек», – отметил он.