Кризис в туристической сфере Армении продолжается

30 августа, 20:13

Согласно официальной статистике, в 2020 году в Армению прибыло примерно на 1,5 млн. туристов, или на 80,2% меньше, чем в 2019 году.

Кризис в туристической сфере продолжается и в этом году, отмечает армянский интернет-портал news.am.

В январе-июне 2021 года Армению посетили 239263 туриста, что на 22,2% или 68327 меньше, чем за тот же период прошлого года. Это при том, что в марте-мае прошлого года в Армении действовали строгие карантинные меры.

Примечательно, что за первые шесть месяцев этого года резко сократилось число туристов из России. В январе-июне 2021 года в Армению из России прибыло 93537 туристов, что на 22,8% меньше, чем за тот же период 2020 года.

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Баку: В Армении с начала 1990-х годов практиковались захват заложников, жестокое обращение и их убийство

30 августа, 22:44

Армения более 25 лет не выполняет свои международные обязательства в связи с судьбой лиц, пропавших без вести.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В заявлении отмечается: «Сегодня Международный день жертв насильственных исчезновений (лиц, пропавших без вести). Пропавшие без вести были проблемой, с которой сталкивались в Азербайджане на протяжении примерно 30 лет. 3890 человек (3171 военнослужащий, 719 мирных жителей) из Азербайджана по-прежнему числятся пропавшими без вести в результате армянской агрессии. В Армении с начала 1990-х годов практиковались захват заложников, жестокое обращение с заложниками и их убийство. Несмотря на явный запрет на захват заложников в соответствии с международным гуманитарным правом, 267 мирных жителей Азербайджана (в том числе 29 детей, 98 женщин и 112 пожилых людей) до сих пор не освобождены Арменией. Кроме того, из армянского заточения были освобождены 1102 азербайджанца (в том числе 224 ребенка; 357 женщин; 225 человек пожилого возраста). В результате прошлогодней войны 7 азербайджанских военнослужащих все еще числятся пропавшими без вести».

В МИД сообщили, что этими незаконными действиями Армения серьезно нарушила соответствующие положения Женевских конвенций 1949 года и их первого дополнительного протокола об обращении с военнопленными и гражданскими лицами во время войны.