Президент: Обеспечение Шуши электроэнергией было одной из главных задач

Восстановление города Шуша началось с 14 января, и за короткий срок проделана большая работа. В первую очередь проложена дорога. В каком состоянии находилась Дорога Победы, по которой вы сейчас приехали, мы увидели 14 января. Мы приехали из Физули примерно за 2,5-3 часа. Была морозная, снежная погода, дороги не было, была утопающая в грязи тропа, покрытая льдом. А сейчас уже построена асфальтовая дорога, и это – Дорога Победы. Прокладывается и магистральная дорога. Из города Физули строится магистральная дорога, включая тоннели, это будет более короткий путь.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше.

«Восстановлено электрическое хозяйство Шуши, высоковольтные линии сюда протянуты из Физули, построена подстанция. То есть, обеспечение города Шуша электроэнергией было одной из главных задач. Покидая Шушу, враг взорвал водные линии Шуши. Мы восстановили подачу воды в Шушу. Сейчас вода в Шушу поступает из двух источников. Был дан старт восстановлению исторических памятников города Шуша. Уже восстановлен мавзолей Вагифа. Восстановлен разрушенный армянами бюст Вагифа, вчера состоялось его второе открытие. Идут ремонтно-восстановительные работы в трех мечетях. Ремонт мечети Юхары Говхерага, можно сказать, завершается. Были даны указания, связанные с ремонтом мечетей Саатлы и Ашагы Говхерага. Ремонт этих мечетей также взял на себя Фонд Гейдара Алиева. Был восстановлен родник Натаван, сейчас там идет вода. Армяне осушили все 17 из семнадцати родников. Если это был армянский город, то почему вы осушили эти родники? После этого был сдан в пользование отель «Харыбюльбюль», в мае-июне он уже принял первых гостей. Были предприняты другие шаги», — отметил президент.

«Были привезены расстрелянные армянами бюсты наших гениальных личностей – Натаван, Узеира Гаджибейли, Бюльбюля, они установлены мною в центральной площади. Вчера был очередной этап возрождения города Шуша. Как я отметил, вновь были открыты мавзолей Вагифа, бюст Вагифа, вновь установлен памятник Узеиру Гаджибейли, который также разрушил ненавистный враг. Было дано указание о восстановлении разрушенного дома Узеира Гаджибейли. Вчера вместе с Поладом Бюльбюльоглу и его сыном, внуком Бюльбюля, мы отметили открытие дома Бюльбюля. Полад восстановил дом своего отца, сейчас в нем создан прекрасный музей», — сказал Ильхам Алиев.