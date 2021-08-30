Президент Азербайджана: Как армяне ни старались, они не смогли представить Шушу как армянский город

30 августа, 19:07

Сегодня Шуша уже возрождается и для возрождения города Шуша предпринимаются практические шаги. После войны я в первый раз приехал в Шушу 14 января этого года. Эта дата была выбрана неслучайно. Потому что 39 лет назад в этот день здесь с участием великого лидера был открыт мавзолей Вагифа, и мой приезд сюда именно 14 января имел большой символический смысл. Одним из моих первых указаний в мой первый приезд сюда было восстановление мавзолея Вагифа, потому что вандалы разрушили, снесли этот мавзолей. Они разрушили барельеф Вагифа внутри мавзолея, надгробие. То есть, они совершили свойственный им вандализм, так же, как мы являемся свидетелями этого на всех освобожденных землях. Восстановление мавзолея взял на себя Фонд Гейдара Алиева, и сегодня перед этим мавзолеем мы даем старт Дням поэзии Вагифа. Были восстановлены и Дни поэзии Вагифа, и фестиваль Харыбюльбюль. В мае этого года мы с большим вдохновением провели этот фестиваль, восстановили эту историю.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше.

«В рамках моей первой поездки были даны все необходимые указания, связанные с восстановлением города Шуша, и с января по сегодняшний день – за 7 месяцев проделана уже очень большая работа. Те, кто приезжает в Шушу во второй-третий раз, видят это. Да, город еще находится в разрушенном состоянии, но как бы армяне ни старались, они не смогли представить Шушу как армянский город. Если это был армянский город, то почему он находился в таком состоянии? Почему находился в разрушенном состоянии? Почему не построено ни одного здания? Кроме трех-четырех вилл армянских чиновников, не построено ни одного нового здания. Все старые здания разрушены, исторические постройки разрушены», — сказал азербайджанский лидер.

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Заочный диалог Эрдогана и Пашиняна

30 августа, 17:33

Возможность нормализации отношений Турции и Армении — вновь в центре внимания экспертного сообщества. На эту тему высказались и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, и премьер-министр Армении Никол Пашинян. СМИ многих стран наперебой цитируют обоих лидеров. «После последней Карабахской войны созданы новые возможности для прогресса в этом направлении, – заявил Реджеп Тайип Эрдоган еще 25 августа на встрече с аккредитованными в Анкаре послами иностранных государств. – Мы уже заявили, что если Армения положительно отреагирует на эти возможности, мы предпримем необходимые шаги». Очень скоро по теме высказался и Пашинян: «…Есть некоторые публичные позитивные сигналы со стороны Турции, мы оценим эти сигналы и ответим на эти сигналы позитивными сигналами». И вот уже в минувшие выходные президент Турции вновь высказался по теме: «Даже если имеются разногласия, развивать соседские отношения нужно на основе уважения к территориальной целостности и суверенитету. Поэтому мы можем постепенно нормализовать отношения с Арменией, новое правительство которой заявило о готовности двигаться в этом направлении». После чего напомнил: «При таком же понимании Азербайджан предлагает начать переговоры с Арменией для достижения всеобъемлющего мирного соглашения. Благодаря такому подходу появятся новые возможности для развития Южного Кавказа» — и посоветовал Армении не упустить «исторический шанс».

И что же — в ближайшее время следует ожидать серьёзных «подвижек» между Ереваном и Анкарой? И на сей раз, в отличие от «футбольной дипломатии» 2010 года, все будет доведено до логического завершения? В самом деле, как указывалось уже бессчетное количество раз, Турция объявила о закрытии границ с Арменией в 1993 году, в ответ на оккупацию азербайджанских земель, и в Анкаре подчеркивали, что не откроют границ, пока армянские захватчики не уберутся с азербайджанских земель. Теперь Азербайджан добился прекращения оккупации военным путём.

Но между Арменией и Турцией и без Карабаха хватает проблем. Причем это не только трактовка событий 1915 года — в первую очередь речь идет о притязаниях Армении на турецкую территорию, на те самые шесть вилайетов, очерченных Севрским договором. Обеспокоенность по этому поводу Анкара выражала еще в 1991 году по горячим следам распада СССР. Да, в последние десятилетия эти проблемы были как бы «в тени» требования Анкары положить конец оккупации азербайджанских земель, но теперь, когда резолюции СБ ООН выполнены, а азербайджанские земли освобождены, именно они выходят на первый план. Неслучайно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не просто высказывает благие пожелания в стиле «хорошо бы наладить отношения между Турцией и Арменией». Он, как и подобает государственному деятелю, очертил «платформу» и провёл «красные линии»: мириться необходимо на основе уважения границ, суверенитета и территориальной целостности. То есть Ереван для нормализации отношений с Турцией должен будет признать ее нынешние границы и как минимум отказаться от претензий на гору Агры-Даг и шесть восточноанатолийских вилайетов. Готовы ли к этому в Армении?

Велик, конечно, соблазн признать нынешние рассуждения Пашиняна о «позитивных сигналах» за нечто обнадеживающее. Однако вспомним: Никол Воваевич за годы своего пребывания у власти не раз выстреливал заявления, где вроде бы звучали слова «уступки» и «компромисс», но за которыми никоим образом не стояло реальной готовности пройти свой путь к миру и нормализации. Самый яркий пример здесь — появившееся 6 октября 2020 года, в разгар войны, его интервью AFP, где «шашлычный варчапет» изрек: «Конфликты нужно урегулировать на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах и Армения готовы пойти на уступки, если на соразмерные уступки готов и Баку». Однако к этому моменту президент Азербайджана Ильхам Алиев уже назвал условия прекращения огня, где на первом месте был четкий график вывода войск Армении с захваченных азербайджанских земель. Но вот о готовности вывести войска Пашинян даже не заикнулся. Более того, еще раньше он упустил шанс на «взаимные уступки», выбрав курс на «новую войну за новые территории». И уж точно нелепо было устраивать торг в то время, когда Азербайджан освободил Джебраил и Суговушан, так что сомнений насчёт расклада сил уже не оставалось. И нынешние его заявления о «позитивных сигналах» из Анкары и готовности Армении к «ответным позитивным сигналам», по совести говоря, слишком уж напоминают тот пассаж из интервью — с жонглированием нужными словами и без четкой позиции. Тем более что, как напоминал еще по горячим следам войны в своём нашумевшем интервью Би-Би-Си Жирайр Либаридян, «президент и премьер-министр Армении этим летом (2020 года — Minval.az) сделали заявления в связи с годовщиной Севрского мирного договора, которые можно считать предъявлением территориальных претензий Турции». И самое главное, нет уверенности, что в Ереване осознают реальный расклад сил и понимают, что мириться придется не на условиях «армянской мечты».

А это значит, что Ереван вновь может упустить исторический шанс. И на сей раз последствия для Армении будут куда тяжелее.

Нурани