Грузинские лейбористы ультимативно потребовали восстановить работу общественного транспорта

Возможность нормализации отношений Турции и Армении — вновь в центре внимания экспертного сообщества. На эту тему высказались и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, и премьер-министр Армении Никол Пашинян. СМИ многих стран наперебой цитируют обоих лидеров. «После последней Карабахской войны созданы новые возможности для прогресса в этом направлении, – заявил Реджеп Тайип Эрдоган еще 25 августа на встрече с аккредитованными в Анкаре послами иностранных государств. – Мы уже заявили, что если Армения положительно отреагирует на эти возможности, мы предпримем необходимые шаги». Очень скоро по теме высказался и Пашинян: «…Есть некоторые публичные позитивные сигналы со стороны Турции, мы оценим эти сигналы и ответим на эти сигналы позитивными сигналами». И вот уже в минувшие выходные президент Турции вновь высказался по теме: «Даже если имеются разногласия, развивать соседские отношения нужно на основе уважения к территориальной целостности и суверенитету. Поэтому мы можем постепенно нормализовать отношения с Арменией, новое правительство которой заявило о готовности двигаться в этом направлении». После чего напомнил: «При таком же понимании Азербайджан предлагает начать переговоры с Арменией для достижения всеобъемлющего мирного соглашения. Благодаря такому подходу появятся новые возможности для развития Южного Кавказа» — и посоветовал Армении не упустить «исторический шанс».

И что же — в ближайшее время следует ожидать серьёзных «подвижек» между Ереваном и Анкарой? И на сей раз, в отличие от «футбольной дипломатии» 2010 года, все будет доведено до логического завершения? В самом деле, как указывалось уже бессчетное количество раз, Турция объявила о закрытии границ с Арменией в 1993 году, в ответ на оккупацию азербайджанских земель, и в Анкаре подчеркивали, что не откроют границ, пока армянские захватчики не уберутся с азербайджанских земель. Теперь Азербайджан добился прекращения оккупации военным путём.

Но между Арменией и Турцией и без Карабаха хватает проблем. Причем это не только трактовка событий 1915 года — в первую очередь речь идет о притязаниях Армении на турецкую территорию, на те самые шесть вилайетов, очерченных Севрским договором. Обеспокоенность по этому поводу Анкара выражала еще в 1991 году по горячим следам распада СССР. Да, в последние десятилетия эти проблемы были как бы «в тени» требования Анкары положить конец оккупации азербайджанских земель, но теперь, когда резолюции СБ ООН выполнены, а азербайджанские земли освобождены, именно они выходят на первый план. Неслучайно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не просто высказывает благие пожелания в стиле «хорошо бы наладить отношения между Турцией и Арменией». Он, как и подобает государственному деятелю, очертил «платформу» и провёл «красные линии»: мириться необходимо на основе уважения границ, суверенитета и территориальной целостности. То есть Ереван для нормализации отношений с Турцией должен будет признать ее нынешние границы и как минимум отказаться от претензий на гору Агры-Даг и шесть восточноанатолийских вилайетов. Готовы ли к этому в Армении?

Велик, конечно, соблазн признать нынешние рассуждения Пашиняна о «позитивных сигналах» за нечто обнадеживающее. Однако вспомним: Никол Воваевич за годы своего пребывания у власти не раз выстреливал заявления, где вроде бы звучали слова «уступки» и «компромисс», но за которыми никоим образом не стояло реальной готовности пройти свой путь к миру и нормализации. Самый яркий пример здесь — появившееся 6 октября 2020 года, в разгар войны, его интервью AFP, где «шашлычный варчапет» изрек: «Конфликты нужно урегулировать на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах и Армения готовы пойти на уступки, если на соразмерные уступки готов и Баку». Однако к этому моменту президент Азербайджана Ильхам Алиев уже назвал условия прекращения огня, где на первом месте был четкий график вывода войск Армении с захваченных азербайджанских земель. Но вот о готовности вывести войска Пашинян даже не заикнулся. Более того, еще раньше он упустил шанс на «взаимные уступки», выбрав курс на «новую войну за новые территории». И уж точно нелепо было устраивать торг в то время, когда Азербайджан освободил Джебраил и Суговушан, так что сомнений насчёт расклада сил уже не оставалось. И нынешние его заявления о «позитивных сигналах» из Анкары и готовности Армении к «ответным позитивным сигналам», по совести говоря, слишком уж напоминают тот пассаж из интервью — с жонглированием нужными словами и без четкой позиции. Тем более что, как напоминал еще по горячим следам войны в своём нашумевшем интервью Би-Би-Си Жирайр Либаридян, «президент и премьер-министр Армении этим летом (2020 года — Minval.az) сделали заявления в связи с годовщиной Севрского мирного договора, которые можно считать предъявлением территориальных претензий Турции». И самое главное, нет уверенности, что в Ереване осознают реальный расклад сил и понимают, что мириться придется не на условиях «армянской мечты».

А это значит, что Ереван вновь может упустить исторический шанс. И на сей раз последствия для Армении будут куда тяжелее.

Нурани