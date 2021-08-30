Сказ о том, как прекрасный парк загадили «благодарные» граждане

26 августа президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового парка «Гянджлик» на территории Хатаинского района.

Немного о парке, поразившем воображение граждан: он очень большой, красивый, живописный, наполненный арт-инновациями, вызывающими восхищение. Тут и статуя большого дракона, и оригинальные беседки. Кроме того, для строительства парка выбрано стратегически удачное место, и посетители в любое время года смогут любоваться видами Каспийской бухты. На территории нового парка все устроено для комплексного отдыха: имеются крытая и открытая футбольные площадки, много детский аттракционов, беговые и велосипедные дорожки, много скамеек, мест для отдыха, в том числе, и для пикников. Чтобы отдыхающие могли комфортно ориентироваться на местности, в парке установлены соответствующие информационные табло и указатели. Отметим, что одно из самых красивых мест на территории парка — искусственное озеро, своеобразная фишка. Еще одно искусственно созданное озеро находится находится только в парке «Деде Горгуд».

Вполне естественно, что вышеперечисленные нововведения вызвали масштабный интерес у публики, массово ринувшейся посмотреть на чудо-парк. Причем, ринулись не только жители Хатаинского района, но также и те, кто живет довольно далеко от данного места. В день открытия яблоку негде было упасть, сотни человек посетили парк, и, к сожалению, великому, уже успели масштабно нагадить, видимо, таким образом решив «отметить открытие» по-своему.

Свинское отношение к новому месту отдыха масштабно обсуждалось в социальных сетях. Пользователи с возмущением указывали на вопиющие факты: горы семечковой шелухи, оберточная бумага, пакеты и банки от напитков раскиданные по газонам, упаковки от орешков, запиханные прямо в скамейки – несмотря на то, что в новопостроенном парке установлено много мусорных урн и контейнеров.

Вот уже в который раз мы задаемся вопросом: что именно является главной причиной вандализма? Отсутствие высоких штрафов или все же глобальное отсутствие воспитания у некоторых представителей публики? Открытие этого парка – очень красивый подарок родному городу. Но жители родного города этот подарок загадили в первый же день. Это ли не показатель?

Если нормальному человеку еще как-то можно объяснить, что, бросая мусор, он нарушает закон, то местным нарушителям подобная полемика кажется оскорблением, так как:

а) «а на что уборщики, им зря зарплату платят что ли»?

b) «ребенок даааа, бросил обертку»,

c) «а твое какое дело, твой папа строил что ли»?

И так далее. Причем, чем больше украшается город, тем страшнее гражданское равнодушие. Создается впечатление, что у этих людей нет ни грамма уважения к труду и времени, затраченными большим количеством создателей: архитекторов, художников, строителей, садово-парковых дизайнеров. Нет абсолютно никакого уважения к сотрудникам, работающим на территории парков, к окружающим людям, пришедшим отдохнуть.

Несколько раз в год Minval.az обязательно поднимает «мусорную» тему, в которой с завидным упорством твердит о необходимости повышения штрафов и уровне контроля за гуляющими в общественных местах. Статей на данную тему было написано столько, что ими можно обклеить ИВ Баку, причем, как снаружи, так и внутри. Но вот только толку от этих статей никаких, к сожалению нет. Бесконтрольно гадящие элементы прекрасно знают, что их не оштрафуют, не накажут, не заставят убирать оставленный мусор, распоясываются с каждым годом все больше. Кроме того, население города растет, и, соответственно, растет и количество невоспитанных. А ведь повальные штрафы могли бы послужить прекрасным поводом пополнения госбюджета! На строительство и уход за местами массовых гуляний правительство затрачивает огромные средства из казны, так почему бы не пополнять эти средства столь простым и действенным способом? Ведь удар по карману гораздо действеннее удара по физиономии, это известно всем, тем более – в сложное экономическое время. И поделом будет для определенной прослойки публики: хочешь отдыхать – делай это культурно.

Всякий раз, когда в Баку появляются красивые места для отдыха, напрашивается один и тот же вопрос: для кого все это строится? Ведь город – это наше лицо, а в лицо плевать – себя не уважать.

На самом деле, примеров много. В Австрии за брошенную мимо урны бутылку штрафуют на 90 евро, в Китае штрафы за мусор в общественных местах базируются от 7 до 145 евро, в Австралии штрафы вообще заоблачные (а потому и страна одна из самых чистых мест на земле) – до 1700 долларов, в Ирландии не только штрафуют на 1500 евро, но еще и могут посадить на год за решетку, чтобы за это время мусорящий элемент мог хорошенько подумать о правилах поведения в общественных местах. В Сингапуре штрафы за брошенные окурки и бутылки равняются 500 долларов, плюс тюремное заключение. В Великобритании штрафы за брошенный мусор базируются от 80 до 450 евро.

Так почему же ту же самую практику нельзя внедрить в Азербайджане? Почему до сих пор не ужесточили закон, не внесли поправки в законодательство? Куда смотрят наши депутаты, почему не выдвигают подобные предложения? Раз в 4 года проходят парламентские выборы, но пока что ни один из «выбранных» ни разу не поставил жесткий вопрос в парламенте: почему не повышают сумму штрафов за мусор в общественных местах и не усиливают контроль за публикой? Понятно, что есть закон, прописанный на бумаге, но почему до сих пор не работают механизмы?

Все эти вопросы пока что, к сожалению, остаются без ответа. Именно поэтому свинствующие элементы с каждым годом все больше распоясываются, все больше гадят с твердым осознанием собственной безнаказанности. А, может быть, уже пришла пора наказывать?

Яна Мадатова