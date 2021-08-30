Ильхам Алиев заявил, что карабахский конфликт никогда не решился бы мирным путем

Послевоенный период и действия международных сил свидетельствуют о том, что карабахский конфликт никогда бы не разрешился путем переговоров.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше, передает «Интерфакс-Азербайджан».

«Как известно, переговорный процесс длился почти 30 лет, но не дал никаких результатов. Текущий ход событий, период Второй карабахской войны и действия международных сил показывают, что этот вопрос никогда бы не нашел своего решения путем переговоров», — подчеркнул глава государства.

Ильхам Алиев отметил, что мировое сообщество пыталось преподнести замороженный конфликт как безальтернативный вариант.

«У нас же было абсолютно иное мнение, и я никогда этого не скрывал. Я говорил, что если вопрос не будет решен мирным путем, мы восстановим нашу территориальную целостность военным путем», — сказал президент.

Президент напомнил, что все нормы и принципы международного права признают такое право за Азербайджаном.

«Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, историческая справедливость дали нам это право. Мы достигли своей цели», — подчеркнул глава государства.