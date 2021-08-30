В Дагестане умер заслуженный артист России и Азербайджана

Заслуженный артист России и Азербайджана Мутай Хадулаев, руководивший оркестром в Государственном академическом ансамбле танца Дагестана «Лезгинка», умер на 81-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

«Мутай Хадулаевич в последнее время болел коронавирусом. Он скончался на 81-м году жизни. Буквально недавно, в мае месяце ему исполнилось 80 лет», — сказала собеседница агентства.

Мутай Хадулаевич Хадулаев окончил Музыкальное училище им. Чайковского, отделение народных инструментов по классу кеманча в Махачкале.

В 1965 году выступал вместе с Ансамблем им. Александрова в Кремлевском дворце съездов, где присутствовал маршал Г. К. Жуков. С 1969 года работал в Государственном академическом заслуженном ансамбле танца Дагестана «Лезгинка». До последнего времени руководил оркестром ансамбля. Имеет почетные звания: заслуженный артист Дагестана, народный артист Дагестана, заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный артист Азербайджана.