В последний день лета в Баку сохранится теплая погода

Обнародован прогноз погоды на 31 августа.

Как сообщили в Национальной гидрометереологической службе МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха составит ночью 23-26° тепла, днем 32-36° тепла, в Баку ночью 24-26° тепла, днем 34-36° тепла.

На пляжах Абшерона северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура морской воды составит на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгях, Загульба) 26-27 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шихово) 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, но днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 34-39° тепла, в горах ночью 14-19° тепла, днем 24-29° тепла.

Согласно медико-метереологическому прогнозу, 31 августа на Абшеронском полуострове ожидается слабое и умеренное колебание метереологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.