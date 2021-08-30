В Генпрокуратуру переданы материалы, касающиеся ущерба, нанесенного армянами освобожденным территориям

Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам окружающей среды Межведомственного центра при Координационном штабе, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики.
На встрече приняли участие ответственные лица Шушинского и Агдамского представительств президента Азербайджанской Республики, Минэкологии и природных ресурсов, Минэкономики, Министерства сельского хозяйства, МЧС и других соответствующих государственных структур.
Минэкологии и природных ресурсов провело оценку ущерба окружающей среде и природным ресурсам, материалы расследования по Зангиланскому, Губадлинскому, Агдамскому, Физулинскому, Ходжавендскому, Джабраильскому, Тертерскому районам и Шуше были переданы в Генеральную прокуратуру для дачи правовой оценки.