Жительница Новой Зеландии умерла от побочного эффекта вакцины Pfizer



В Новой Зеландии впервые зафиксировали смерть от вакцины против COVID -19 Pfizer. Об этом сообщает Reuters.

Информацию обнародовало министерство здравоохранения после осмотра независимого совета по мониторингу безопасности вакцины от COVID-19 по смерти женщины после вакцинации.

“Это первый случай в Новой Зеландии, где смерть в течение нескольких дней после вакцинации была связана с вакциной от COVID-19 Pfizer”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина умерла в результате миокардита, который, как известно, является редким побочным эффектом вакцины от COVID-19 Pfizer.

Миокардит — воспаление сердечной мышцы, которое может ограничивать способность органа перекачивать кровь и может привести к изменению ритмов сердцебиения.

Вакцины Pfizer/BioNTech, Janssen и AstraZeneca были временно одобрены властями Новой Зеландии. Вакцина Pfizer — единственная вакцина, одобренная для распространения среди населения.