Кямаледдин Гейдаров побывал в горах Габалы, где произошел пожар

Министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров побывал на горной территории со сложным рельефом недалеко от села Солгуджа в Габалинском районе.
Министр на вертолете осмотрел местность, ознакомился с проведенными работами по тушению пожаров, передает АПА.
К.Гейдаров был проинформирован о мерах, принимаемых для тушения пожара.
Затем министр ознакомился с работами по тушению пожара в горной местности со сложным рельефом вблизи села Абрых.
K.Гейдаров дал соответствующие указания и поручения по предотвращению пожаров.
Силы МЧС продолжают работу по тушению пожара.