Кямаледдин Гейдаров побывал в горах Габалы, где произошел пожар

Министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров побывал на горной территории со сложным рельефом недалеко от села Солгуджа в Габалинском районе.

Министр на вертолете осмотрел местность, ознакомился с проведенными работами по тушению пожаров, передает АПА.

К.Гейдаров был проинформирован о мерах, принимаемых для тушения пожара.

Затем министр ознакомился с работами по тушению пожара в горной местности со сложным рельефом вблизи села Абрых.

K.Гейдаров дал соответствующие указания и поручения по предотвращению пожаров.

Силы МЧС продолжают работу по тушению пожара.