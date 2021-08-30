Кямаледдин Гейдаров побывал в горах Габалы, где произошел пожар

30 августа, 11:53

Министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров побывал на горной территории со сложным рельефом недалеко от села Солгуджа в Габалинском районе.

Министр на вертолете осмотрел местность, ознакомился с проведенными работами по тушению пожаров, передает АПА.

К.Гейдаров был проинформирован о мерах, принимаемых для тушения пожара.

Затем министр ознакомился с работами по тушению пожара в горной местности со сложным рельефом вблизи села Абрых.

K.Гейдаров дал соответствующие указания и поручения по предотвращению пожаров.

Силы МЧС продолжают работу по тушению пожара.

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Госкомиссия: Массовые захоронения вскроют в присутствии представителей международных структур

30 августа, 13:42


«На освобожденных от оккупации территориях найдены массовые захоронения, относящиеся к Первой карабахской войне».

Об этом сообщил глава рабочей группы Государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести, взятых в заложники граждан Исмаил Ахундов.

По его словам, планируется проведение работ по эксгумации обнаруженных захоронений при участии представителей международных организаций и идентификации останков.