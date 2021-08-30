Эксперт рассказал, что нельзя есть перед вакцинацией от COVID-19



Сладкое и фрукты лучше не употреблять в пищу перед прививкой от коронавируса. Об этом заявил врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов.

«Во-первых, не надо есть ничего, что вызывает у вас аллергию. Никакой новой пищи не пробовать, есть только то, к чему вы уже давно привыкли, вплоть до конкретной марки колбасы или молока», — отметил он.

Также Харлов посоветовал не переедать и ограничить сладкое.

«Сладкое — это табу перед прививкой, потому что будет сахар в крови выше, а если сахар выше, то человек тяжелее перенесет прививку. Это касается всех углеводов, даже не сладких: картофель, каши, хлеб тоже повысят уровень сахара в крови», — продолжил он.

Точно можно оставить цитрусовые: лимон, лайм, грейпфрут. Отказаться следует от дыни, бананов и винограда. Таких правил желательно придерживаться и в течение двух недель после прививки.