Эксперт рассказал, что нельзя есть перед вакцинацией от COVID-19

30 августа, 13:00


Сладкое и фрукты лучше не употреблять в пищу перед прививкой от коронавируса. Об этом заявил врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов.

«Во-первых, не надо есть ничего, что вызывает у вас аллергию. Никакой новой пищи не пробовать, есть только то, к чему вы уже давно привыкли, вплоть до конкретной марки колбасы или молока», — отметил он.

Также Харлов посоветовал не переедать и ограничить сладкое.

«Сладкое — это табу перед прививкой, потому что будет сахар в крови выше, а если сахар выше, то человек тяжелее перенесет прививку. Это касается всех углеводов, даже не сладких: картофель, каши, хлеб тоже повысят уровень сахара в крови», — продолжил он.

Точно можно оставить цитрусовые: лимон, лайм, грейпфрут. Отказаться следует от дыни, бананов и винограда. Таких правил желательно придерживаться и в течение двух недель после прививки.

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Госкомиссия: Массовые захоронения вскроют в присутствии представителей международных структур

30 августа, 13:42


«На освобожденных от оккупации территориях найдены массовые захоронения, относящиеся к Первой карабахской войне».

Об этом сообщил глава рабочей группы Государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести, взятых в заложники граждан Исмаил Ахундов.

По его словам, планируется проведение работ по эксгумации обнаруженных захоронений при участии представителей международных организаций и идентификации останков.