В Грузии за сутки от коронавируса скончались 78 человек

За последние сутки в Грузии зарегистрировано 1 915 случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), скончались 78 человек.
Об этом говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.
За последние сутки в Грузии зарегистрировано 1 915 случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), скончались 78 человек.
Об этом говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.
«На освобожденных от оккупации территориях найдены массовые захоронения, относящиеся к Первой карабахской войне».
Об этом сообщил глава рабочей группы Государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести, взятых в заложники граждан Исмаил Ахундов.
По его словам, планируется проведение работ по эксгумации обнаруженных захоронений при участии представителей международных организаций и идентификации останков.