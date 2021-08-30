В Грузии за сутки от коронавируса скончались 78 человек

30 августа, 11:10

За последние сутки в Грузии зарегистрировано 1 915 случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), скончались 78 человек.

Об этом говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.

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Госкомиссия: Массовые захоронения вскроют в присутствии представителей международных структур

30 августа, 13:42


«На освобожденных от оккупации территориях найдены массовые захоронения, относящиеся к Первой карабахской войне».

Об этом сообщил глава рабочей группы Государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести, взятых в заложники граждан Исмаил Ахундов.

По его словам, планируется проведение работ по эксгумации обнаруженных захоронений при участии представителей международных организаций и идентификации останков.