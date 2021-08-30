Госкомиссия: Здоровых азербайджанских подростков-заложников армяне, скорее всего, использовали в качестве доноров

«Еще одним примечательным фактом в первой Карабахской войне является то, что армяне отделили подростков и молодежь от своих семей и увезли в неизвестное место».

Об этом заявил секретарь Государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести, взятых в заложники граждан Исмаил Ахундов.

Он сообщил, что судьба 9 человек, которых после захвата в заложники увезли сначала в Ханкенди, а затем в неизвестном направлении, неизвестна:

«Несмотря на то, что прошло 29 лет, армянская сторона не предоставляет никакой информации о пропавших без вести и заложниках. Здоровых подростков армяне, скорее всего, использовали в качестве доноров или для того, чтобы продать органы. Сотрудники МККК посетили 54 человека, взятых в плен, а также заложников. Впоследствии 17 из них были убиты на месте, тела были переданы, судьба остальных до сих пор неизвестна. Работа над рамочным соглашением с Международным Комитетом Красного Креста продолжается. Работа в этой сфере будет продолжаться до тех пор, пока не станет ясна судьба последнего пропавшего без вести человека», – цитирует его АПА.