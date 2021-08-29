Пушков не верит во вступление Украины в ЕС и НАТО

30 августа, 00:16

Эстонцы разочарованы Украиной, но скепсис в отношении Киева и его вступления в ЕС господствует почти во всех европейских столицах. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя возмутившее Украину высказывание президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

«Кальюлайд дала верную оценку перспективам вступления Украины в ЕС, равно как и уровню украинской коррупции. Об этом говорят почти во всех европейских столицах. О полном отсутствии у Украины шансов на вступление в ЕС, да и в НАТО, мне не раз говорили в Париже видные французские политики», — сказал он (цитата по «Лайфу»).

Таким образом, как отметил сенатор, эстонский лидер просто выразила мнение, которое господствует в странах ЕС. Это не является новостью для Европы, но «понятное дело, не нравится Киеву», заключил парламентарий.

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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).