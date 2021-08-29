Пушков не верит во вступление Украины в ЕС и НАТО

Эстонцы разочарованы Украиной, но скепсис в отношении Киева и его вступления в ЕС господствует почти во всех европейских столицах. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя возмутившее Украину высказывание президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

«Кальюлайд дала верную оценку перспективам вступления Украины в ЕС, равно как и уровню украинской коррупции. Об этом говорят почти во всех европейских столицах. О полном отсутствии у Украины шансов на вступление в ЕС, да и в НАТО, мне не раз говорили в Париже видные французские политики», — сказал он (цитата по «Лайфу»).

Таким образом, как отметил сенатор, эстонский лидер просто выразила мнение, которое господствует в странах ЕС. Это не является новостью для Европы, но «понятное дело, не нравится Киеву», заключил парламентарий.